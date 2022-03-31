حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 31 مارس 2022

قدم موقع "hindustan times"، حظك اليوم الخميس 31 مارس للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

قد يصبح التخطيط المالي الجيد مهمًا في هذه المرحلة، ستنجح في التغلب على مرض يزعجك حاليًا، كما لا يمكن استبعاد قضاء إجازة قصيرة بمفردك.

برج الثور

سيتم تسوية الأمور المالية من تلقاء نفسها، حيث تظل مستقرًا من الناحية المالية، سيكون ذكائك أكثر من كافٍ لتتغلب على منافسيك في مكان العمل.

برج الجوزاء

الرضا على الصعيد المالي مضمون؛ لأن أرباحك ستزداد، ستحقق المبادرة التي اتخذتها في العمل عوائد إيجابية قريبًا، كما يؤثر الالتزام بروتين منتظم على صحتك بشكل إيجابي.

برج السرطان

أنت على طريق تحقيق الأمان المالي عن طريق التبديل إلى وضع الادخار، ستتمكن من التغلب على الخمول وجعل نفسك واعيًا بصحتك.

برج الأسد

أصبح اليوم جيدًا بالنسبة لك حيث إنك تحقق الكثير على الصعيدين الشخصي والمهني، ستجد سعادتك في القرب من عائلتك، فقد تفسد الخلافات الزوجية الحياة بشكل عام.

برج العذراء

سيتم الاعتراف بعملك الجاد على الجبهة المهنية وسيضيف إلى سمعتك المهنية، و قد يكون ذلك بسبب تصميمك على البقاء في أفضل حالة بدنية.

برج الميزان

قد يوصلك أحد المهام المكتملة بكفاءة إلى إشعار شخص مهم، كما سوف تتمكن من الحفاظ على الخمول بعيدًا، الأمر الذي يساهم في ترقيتك بالعمل.

برج العقرب

يشار اليوم إلى إصابة أو اعتلال الصحة لأولئك الذين ينغمسون في الأنشطة في الهواء الطلق، كما ستساعد الجهود المبذولة على الجبهة الداخلية في رفع جودة حياتك.

برج القوس

هذا هو الوقت الذي تشعر فيه أنك لائق ولطيف، فمن الأفضل نسيان الهموم المالية، والتركيز على التفكير بالحصول على شريك حياة.

برج الجدي

أولئك الذين يشعرون بعدم الأمان المالي سيكون لديهم سبب للتعبير عن فرحتهم قريبًا، كما ستتمكن من تثبيت نفسك بقوة في العمل عن طريق إبقاء الأشخاص المهمين بجانبك.

برج الدلو

سيساعدك الكسب الجيد على البقاء قويًا من الناحية المالية، فالتخطيط الجيد سيجعل المهمة سهلة على الصعيد المهني.

برج الحوت

من المقرر أن تهدأ المخاوف التي تعيقك على الصعيد المالي، من المرجح أن يكون العلاج المنزلي مفيدًا في احتواء مرض بسيط.