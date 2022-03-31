الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

توقيع رواية “حكاية جديدة للأندلس” بتنمية والأدب الكوري وترجمته بمكتبة البلد

حكاية جديدة للأندلس
حكاية جديدة للأندلس

يحل الكاتب الشاب سراج منير، في السادسة من مساء اليوم الخميس، في ضيافة مكتبة تنمية فرع المعادي، وذلك في لقاء مفتوح لمناقشة وتوقيع روايته “حكاية جديدة للأندلس”، والصادرة عن دار البشير للنشر والتوزيع، ضمن سلسلة روايات للناشئة بعنوان “المسافر”، هذا ويناقش الرواية ويدير الحوار الكاتب عمرو المعداوي.

علي طريقة يوسف إدريس الذي ندهته نداهة الأدب عن عالم الطب٬ يمارس الكاتب الدكتور سراج منير٬ مهنته الأصلية كطبيب تجميل٬ ويكتب الرواية أيضا، صدرت له ثلاث روايات هي: "سبعة زيرو" أول رواياته الطويلة فى بدايات عام 2015، ونشرت روايته الثانية "ربيع الشتات" في يناير 2019، ثم روايته “نياندرتال؛ في يناير 2020. التجربة، وعشق في جنوب الهادي، بالإضافة إلي سلسلة ”المسافر".

وكان الكاتب سراج منير، قد حصل على جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبدع في دورتها الثانية عن روايته "حكاية جديدة للأندلس" في فبراير 2020 وجاءت في المركز الثالث .

 

ومما جاء في رواية “حكاية جديدة للأندلس”، للكاتب سراج منير نقرأ: "فتحت كتابا آخر كنت أحب مطالعته كثيرا اسمه "دولة الإسلام في الأندلس". لم أكن أعلم لحظتها أنني بعد أن أكمل مشوار حياتي سيتغير محتوى هذا الكتاب إلى حد كبير بل إن اسمي سيكتب فيه لكن بصيغة أكثر تعقيدا بدلا من "يزيد حسين عبدالرازق" سيصير "أبوعثمان يزيد بن حسين السكندري" متبوعا بعدد من الألقاب".


هكذا يبدأ "يزيد" الطبيب الذي ولد في أواخر القرن العشرين، حكاية محاولته لتغيير تاريخ الأندلس هو ومن معه، أربعة من عصور مختلفة سافروا عبر الزمن ليمنعوا محمد ابن أبي عامر من حكم الأندلس وليحافظوا على خلافة بني أمية وهم يعتقدون أنها المرحلة الأولى لتغيير تاريخ العالم بأسره كي يمنعوا المستقبل المظلم الذي ينتظر البشرية في القرن الثامن والعشرين.


رواية تمزج التاريخ الأندلسي بالخيال العلمي في مغامرة شيقة لا تعدم أبعادا إنسانية عميقة لعل أهمها هي فكرة قبول الآخر، كيف يمكن يتعايش الفرقاء في الأندلس دون الصراعات التي تمتلئ بها كتب التاريخ، وكيف تتمازج أرواح بشر من أديان وأعراق مختلفة بل ومن أزمنة مختلفة.

ــ لقاء مفتوح حول الأدبي الكوري في مكتبة البلد

في سياق متصل، تستضيف مكتبة البلد بمقرها الكائن بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية بالتحرير، في السابعة من مساء اليوم أيضا، لقاء مفتوح حول الأدب الكوري، والترجمة عن اللغة الكورية.

هذا ويشارك في اللقاء بالمداخلات والنقاش كلا من المترجمين: محمد نجيب والمترجمة: منار الديناري، يناقشهما ويدير الحوار الكاتبة الروائية الشابة  نورا ناجي .

رواية حكاية جديدة للأندلس مكتبة تنمية فرع المعادي الأدب الكوري وترجمته مكتبة البلد الكاتب سراج منير

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