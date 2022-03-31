توابل شهر رمضان.. فوائد مذهلة لبهارات المطبخ المصرى

تم استخدام التوابل والأعشاب لعدة قرون لأغراض الطهي والأغراض الطبية، فلا تعزز التوابل نكهة ورائحة ولون الأطعمة والمشروبات فحسب، بل يمكنها أيضًا الحماية من الأمراض الحادة والمزمنة.

كما أن التوابل من أساسيات المطبخ المصري، خاصة بشهر رمضان، حيث تمتلئ سفرة الإفطار بالكثير من الأطعمة التي دائمًا ما تكون أكثر لذه بالتوابل والبهارات.

ووفقًا لما ذكره موقع "pubmed" الطبي، يفكر الباحثون في استخدام التوابل والأعشاب لعلاج الأمراض، خاصةً لمختلف الحالات المزمنة.

وأفادت الأبحاث على مدار العقد الماضي عن مجموعة متنوعة من الخصائص الصحية التي تمتلكها من خلال مكوناتها النشطة بيولوجيًا، بما في ذلك المركبات المحتوية على الفيتامينات، حيث تعتبر التوابل والأعشاب مثل القرنفل وإكليل الجبل والمريمية والأوريجانو والقرفة مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة لما تحتويه من مركبات فينولية عالية.

كما من الواضح أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة الغنية بالتوابل ارتبط أيضًا بانخفاض خطر الوفاة من السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي الدماغية، ففي السطور التالية نرصد بعضها وفوائدها لجسم الإنسان.

القرفة

أكد الاطباء أن القرفة تخفض مستويات السكر في الدم ولها تأثير قوي في مكافحة مرض السكري، فهي من الأعشاب الشعبية خاصة خلال شهر رمضان.

القرفة تحتوي على مركب يسمى "سينامالديهيد"، وهو المسؤول عن الخصائص الطبية للقرفة، كما أن لها نشاط قوي كمضاد للأكسدة، حيث تساعد على محاربة الالتهابات وقد ثبت أنها تخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

النعناع

أوضح الأطباء أن النعناع يخفف من آلام القولون العصبي وقد يقلل من الغثيان، فللنعناع تاريخ طويل في الاستخدام في الطبي والعلاج بالروائح، كما هو الحال مع العديد من الأعشاب، فإن المكون الدهني هو الذي يحتوي على العوامل المسؤولة عن الآثار الصحية.

وأظهرت العديد من الدراسات أن زيت النعناع يمكن أن يحسن إدارة الألم في متلازمة القولون العصبي.

الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي مادة ذات تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، فهو أحد مضادات الأكسدة القوية بشكل ملحوظ، مما يساعد على محاربة الضرر التأكسدي وتعزيز إنزيمات الجسم.

الفلفل الحار

أوضح خبراء التغذية أن الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسيسين التي تساعد على تقليل الشهية وقد يكون لها خصائص مضادة للسرطان، كما أنه يقلل الشهية ويزيد من حرق الدهون، لهذا السبب، فهو عنصر شائع في العديد من مكملات إنقاص الوزن.