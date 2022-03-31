لأول مرة فى مصر.. جلسة صلح بسبب «عضة كلب»: «صاحبه معتذرش»

عقدت لجنة مصالحات، الأربعاء، جلسة صلح بين شابين، بسبب " عضة كلب"، كواقعة تعد الأولى من نوعها بمحافظة قنا، مع وضع شروط رادعة ضد صاحب الكلب.

وقال الدكتور محمد عبد الستار، مقيم بقرية القبيبة بفرشوط، إنه كان في مدينة نجع حمادي، يسحب أموالا من إحدى ماكينات الصرف، وأصيب بعضة كلب، ولم يتحرك صاحب الكلب أو يعتذر له لما حدث.

وأضاف أنه ذهب للمستشفى وحصل على مصل الكلب، وحصل على تقرير طبي بما حدث، واتهم صاحب الكلب في المحضر رقم 5202 لسنة 2022، جنح مركز شرطة نجع حمادي، ضد صاحب الكلب، وبعدها تدخل قيادات شعبية لاقناعي بالصلح.

وأوضح أن اللجنة توصلت للصلح، وتم اليوم بساحة عائلتي في قرية القبيبة بفرشوط، في وجود أكابر قرية القبيبة واكابر قبيله السماعنه بعائى ابو دياب، وأهل المشكو في حقه.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه تم كتابة عقد بالصلح، والذي نص على تنازلي عن المحضر، وعدم السماح لصاحب الكلب بعدم امتلاك أي كلب طيلة حياته خاصة لأي غرض.

وأشار إلى أن المشكو في حقه طلب العفو والسماح وقلت : عفوت عنك لوجه الله، لقد عفوت عنك وانا في كامل قوتي وانت في كامل ضعفك جئتني وأنت في كامل الوهن والانهزامية والاستسلام وجلبت لنفسك الندم بسبب تجاوزك بكلمه واحده ( زلة لسان) في حقي وطلبت العفو والصفح والسماح وانا باصلي وكرمي تفضلت عليك وعفوت عنك لوجه الله تعالي عند مقدرتي الكامله وانت تعرف ذلك جيدا ورفضت قبول اي مبلغ ماديا عرض عليا واكتفيت باعتذارك واعتذار جميع من حضر معك و تقبيل دماغي امام الجميع وتنازلت على مجيئك بالكلب، كما قلت أنت لأنه مسموم واكتفيت بتشريف أهلك المقربين وإمضاءك على إقرار بعدم وجود هذا الكلب أو آخر مدى الحياة معك وعفوت عنك وانت في كامل ضعفك ولكن فعلت ذلك رد على تجاوزك بكلمه في حقي وحتى لو على سبيل الخطأ فهذا جزاء من تسول له نفسه بالتلفظ ولو بكلمة واحده بالخطأ في حقنا وعليك ان تتفضل بالشكر مد حياتك لكل من ساعد في الصلح والعفو عنك.