الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بمناسبة يوم الأرض الفلسطينى.. مرصد الأزهر يُدين التصعيد الإسرائيلى

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في بيان له، اليوم الأربعاء، التصعيد الصهيوني الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناشد الأزهر الشعب الفلسطيني الصبر حتى تعود الحقوق إلى أصحابها وتعود فلسطين الأبية وعاصمتها القدس، ويَعود الشعب الفلسطيني بأن تبقى قضية فلسطين الحرة في عقله ووجدانه يدافع عنها انتصارًا لأصحاب الحقوق، وهو الأمر الذي يحرص عليه الأزهر الشريف دومًا في كل زمان ومكان.

وأحيا الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، الذكرى السادسة والأربعين لـ"يوم الأرض الفلسطيني" بالاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك لحمايته والدفاع عنه، وتنظيم فعاليات شعبية لتأكيد التمسك بأراضيهم وديارهم ضد عدوان الاحتلال الصهيوني واعتداءات المستوطنين المتطرفين الذين يخططون لمسيرة ضخمة في منتصف شهر رمضان المعظم؛ مما ينذر بأجواء التوتر والتصعيد في مدينة القدس، وبقية أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعود أحداث "يوم الأرض الفلسطيني" إلى الثلاثين من شهر مارس عام 1976، حين قامت سلطات الاحتلال الصهيونية بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية تقدر بـــ(21.000 دونم)؛ بهدف إقامة مستوطنات صهيونية عليها، والتي تشكل حوالي ثلث الأراضي ذات الملكية الخاصة في مناطق "عرابة، دير حنا، وسخنين"، واندلعت على إثر ذلك احتجاجات شعبية فلسطينية؛ نجم عنها استشهاد ستة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني.

وتُعَدُّ هذه الاحتجاجات أول تحدٍ من الفلسطينيين بالداخل في وجه سلطات الاحتلال الصهيوني وسياساته منذ نكبة 1948، وبصفة جماعية وطنية فلسطينية، ومنذ ذلك الحين ينظم الفلسطينيون تظاهرات عديدة دفاعًا عن أراضيهم المحتلة التي يحاول العدو الصهيوني السيطرة عليها بشكل نهائي وإبعاد الفلسطينيين بكل الطرق والسبل، الأمر الذي يجعل هناك حالة من الغضب العارم بين الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على حقهم في أرضهم بالطرق الشرعية. 

مرصد الأزهر مناسبة يوم الأرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

تعرف على أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم

طرح البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3: «أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر»

«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل ذروة ارتفاعها أول أيام رمضان

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

سفير إنجلترا متحدثًا بالعربية من المنيا: «الصعايدة أجدع ناس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام