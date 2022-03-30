الولايات المتحدة تسجل أكثر من 26 ألف إصابة بكورونا و700 وفاة

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 700 حالة وفاة و26 ألفًا و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت المراكز الأمريكية، بوصول ‏عدد ‏‏‏الإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء إلى 79 مليونًا و827 ألفًا و918 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 975 ألفًا و505 وفيات.

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ذكرت في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بـ "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 485 مليونًا و207 آلاف و107 حالات.

وأضافت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و133 ألفًا و414 حالة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.8 مليون حالة.

من جهتها، عرضت منظمة الصحة العالمية ثلاثة مسارات قد تسلكها جائحة كوفيد-19 هذا العام، لافتة إلى أن السيناريو الأسوأ يتضمّن ظهور متحوّرة جديدة أكثر ضراوةً من كل المتحوّرات السابقة التي أودت بالملايين منذ أكثر من عامين.

أما السيناريو الأكثر ترجيحًا بالنسبة للمنظمة الأممية فهو أقلّ مأسوية، ويرتكز على تراجع تدريجي لخطورة المرض الذي يسببه فيروس كورونا، بفضل مناعة أفضل للشعوب.

ونشرت منظمة الصحة الأربعاء نسخة معدّلة من خطتها الاستراتيجية لمكافحة الوباء.

ويأمل المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن تكون هذه الخطة الأخيرة، في حين أن الفيروس الذي اكتُشف للمرة الأولى في الصين نهاية عام 2019، انتشر في العالم كله وأسفر عن أكثر من ستة ملايين وفاة، بحسب الأرقام الرسمية وهي بدون شكّ أقلّ بكثير من الأرقام الفعلية.