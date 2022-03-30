تكريم اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين.. والنبراوى: «أدارت العملية بنزاهة»

كرَّم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أعضاء اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة الأخيرة والتي أُقيمت نهاية فبراير الماضي وأوائل مارس الجاري.

وقال نقيب المهندسين: "إن اللجنة أدارت الانتخابات بنزاهة وحيدة واقتدار، وحكمة أشاد بها كل المتابعين لانتخابات المهندسين، ولهذا عكست الانتخابات بصدق إرادة المهندسين".

وأضاف: "انتخابات المهندسين أثبتت أن مصر تسير في طريق الديمقراطية، وأنه لا شيء يعلو إرادة الناخبين في كل قطاعات الدولة، فنقابة المهندسين هي إحدى أذرع الدولة، وتمثل رصيدًا كبيرًا للوطن وللحياة العامة في وطننا الغالي".

وتابع:"نزاهة الانتخابات هي أحد أسمى حقوق الإنسان، وهو ما تجسد بشكل كامل في انتخابات نقابة المهندسين، وسأحرص كل الحرص على أن تستمر انتخابات النقابة دوما سليمة قويمة تعبر عن إرادة المهندسين".

من جانبه، أكد الدكتور مهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن تكريم نقيب المهندسين لأعضاء اللجنة هو لفتة كريمة أسعدت كل أعضاء اللجنة، وقال: "اللجنة تعهدت منذ أول يوم في تشكيلها أن تدير انتخابات النقابة بحيادية شديدة مهما كانت الضغوط، وبالفعل تعرضنا لبعض الضغوط، ولكننا تمسكنا بالحيادية الكاملة، ووصلنا بالانتخابات لبر الأمان بحيادية وشفافية مطلقة".

وأكمل: "انتخابات المهندسين الأخيرة شهدت إجراءات غير مسبوقة، في مقدمتها إتاحة التسجيل الإلكتروني المسبق للمهندسين قبل الانتخابات واستخدام الحبر الفوسفوري، ومراقبة اللجنة العليا للانتخابات عبر تقنية زووم لجميع اللجان الموزعة على 30 مركزًا انتخابيًّا في 25 محافظة".

وأكد أن "التسجيل الإلكتروني للمهندسين المشاركين بالانتخابات أتاح للجنة ولأول مرة– ربما في تاريخ مصر كله- أن تحصل غرامة من المهندسين الذين لم يشاركوا في الانتخابات وهي الغرامة التي حددها القانون بجنيه واحد عن كل يوم انتخابي لم يشارك فيه المهندس".

وأكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين أن نسبة مشاركة المهندسين في الانتخابات كانت متدنية للغاية، فأكبر نسبة حضور في انتخابات النقابة بلغت حوالي 48 ألف مهندس، وهو ما يعادل حوالي 5.% من إجمالي عدد المهندسين الذي يتجاوز 800 ألف مهندس، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لرفع نسبة مشاركة المهندسين في الانتخابات حتى 40%، مؤكدا في ذات الوقت صعوبة أن تكون انتخابات النقابة إلكترونية بالكامل لأسباب تقنية.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات: "انتهاء انتخابات النقابة، هي بداية لصفحة جديدة بالنقابة، ولنبدأ جميعًا صفحة جديدة من العمل النقابي خلف قائد سفينة نقابة المهندسين "طارق النبراوي"، لتظل نقابة المهندسين أحد أهم النقابات المهنية في مصر والوطن العربي".

وفي نهاية اللقاء قدم نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي، درع النقابة وشهادة تقدير لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، كما قدم شهادات تقدير لجميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وهم: المهندس أحمد السيد محمد عبدالرازق، والدكتور مهندس معتز طلبة، والمهندس فايق جرجس، والمهندس طارق عبدالمنعم، والمهندس عادل عبدالغني نور الدين، والمهندس مايكل جرجس، والمستشار محمد عبدالكريم غريب، والمستشار محمد عبدالمعطي، والمستشار أيمن فؤاد.