توجيه مهم من وزير التعليم لمعلمى الرياضيات والعلوم 

قال د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن برامج العلوم والرياضيات بتوفر أنشطة كاملة ومتنوعة في استخدام الموارد.

وأضاف وزير التعليم، خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن بذلك المعلمين يقدروا يوفروا وقت من خلال قابلية الوصول إلي نصوص وفيديوهات وصور جاهزة للاستخدام مباشرة.

وكشف شوقي أن كل الأنشطة بتوفر للمعلم طرق واستراتيجيات التنفيذ داخل الفصل أو عن بعد خطوة بخطوة، وتابع نقدر نشوف أمثلة من شكل الأنشطة الموجودة في برامج العلوم والرياضيات من خلال الرابط التالي.

https://lms.ekb.eg/courses

وأعلنت وزارة التعليم مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021/2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022 وذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.

أوضحت الوزارة أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

أكدت الوزارة أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.