الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022|«العدل جروب» تطرح تتر «يوتيرن» للمغنية نانسي عجرم (فيديو)

نانسي عجرم
نانسي عجرم

طرحت شركة العدل جروب، اليوم الأربعاء، أغنية تتر مسلسل «يوتيرن» من غناء النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وكلمات وألحان عزيز الشافعي؛ تمهيدا لعرض المسلسل الذى تقوم ببطولته النجمة ريهام حجاج ، بداية من السبت المقبل، والذي تنافس به خلال مارثون الدراما الرمضانية 2022.

وفى سياق متصل، تواصل ريهام حجاج وفريق عمل المسلسل تصوير المشاهد المتبقية، بقيادة المخرج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي ، يغلب عليه طابع الإثارة والتشويق ، حول قضية الخيانة الزوجية.

وطرحت “العدل جروب”، قبل أسبوع، البرومو الرسمي الأول للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل «يوتيرن»

يعرض المسلسل على مجموعة من القنوات هى 

قناة الحياة.

- قناة CBC .

- قناة CBC drama.

- قناة ON.

- قناة ON drama .

- منصة watch it.

- قناة  المحور.

- القناة الأولى المصرية.

تفاصيل مسلسل يوتيرن

تدور أحداث مسلسل “يوتيرن” حول ضابطة ملاحة بحرية تدعى يارا الكردي، وتؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها يوسف، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل.

قصة مسلسل يوتيرن

يارا الكردي، ضابطة ملاحة بحرية، تضحي بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها وحبيبها يوسف. ومع الوقت تبدأ غيرة يوسف بالسيطرة على حياتهما معاً، لتبدأ الأمور بالتفاقم بعد أن يطلب منها قطع علاقتها كلياً بابن خالتها الذي تعتبره بمثابة أخٍ له وصديق طفولتها

أبطال مسلسل «يوتيرن»

يشارك في بطولة المسلسل كلٍ من توفيق عبد الحميد وعبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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