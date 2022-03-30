إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع ربط مسار محور كمال عامر بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة مواصلة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع ربط محور الفريق كمال عامر مع الطريق الدائري .

وقامت المحافظة من خلال حي شمال الجيزة بفصل المرافق عن عدد ١٣ عقارا وإخلائها من السكان بعد تعويض قاطنيها بمعرفة جهاز التعمير .

وتأتي الأعمال في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.