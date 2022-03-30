الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع ربط مسار محور كمال عامر بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة مواصلة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع ربط محور الفريق كمال عامر مع الطريق الدائري .

وقامت المحافظة من خلال حي شمال الجيزة بفصل المرافق عن عدد ١٣ عقارا وإخلائها من السكان بعد تعويض قاطنيها بمعرفة جهاز التعمير .

وتأتي الأعمال في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

محور الفريق كمال عامر الطريق الدائري محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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