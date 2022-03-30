«شولتز» يبلغ بوتين بدفع مقابل الغاز الروسى بالدولار أو باليورو

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سداد ثمن الغاز الروسي سيتم باليورو والدولارات وفق ما قررته مجموعة السبع الكبار.

وقالت الحكومة الألمانية، في بيان لها مساء اليوم، إن شولتس أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي نوقشت خلالها قضايا دفع ثمن الغاز الروسي، وفقا لما نقتله وكالة تاس الروسية.

وقال بوتين إنه سيصدر قانونا سيتم بموجبه دفع إمدادات الغاز بالروبل اعتبارا من 1 أبريل المقبل، مع إشارته إلى أنه لن يتغير أي شيء بالنسبة لشركاء العقود الأوروبيين.

وتابعت الحكومة الألمانية فى بيانها: "المستشار شولتس لم يوافق على هذا الإجراء خلال المحادثة، بل طلب من الجانب الروسي تقديم توضيحات مكتوبة من أجل فهم أفضل لهذا الإجراء".

وأوضح البيان أن اتفاقية مجموعة السبع الكبار لا تزال سارية المفعول، ومفادها أن إمدادات الطاقة تُدفع حصريا باليورو أو بالدولار كما هو محدد في العقود.

وأضاف شولتس أن المدفوعات مقابل الغاز الروسي سيتم تحويلها إلى غازبروم بنك.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي أصدر تعليماته الإثنين الماضى إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة "غاز بروم" لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 مارس.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا جديدا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، لبحث تطورات الوضع حول أوكرانيا وطلب موسكو الانتقال إلى سداد الغرب ثمن طاقتها بالروبل، وفقا للكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين": "الرئيس فلاديمير بوتين يرى أن تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل يجب ألا يؤثر سلبا على العقود مع الأوروبيين"، وفقا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

ولفتت الرئاسة الروسية إلى أن الرئيس بوتين بحث مع شولتس أيضا نتائج اجتماع اسطنبول.