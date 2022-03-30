«حبسة كلامية» تجبر بروس ويليس على اعتزال التمثيل

أعلنت عائلة بروس ويليس اعتزاله الفن وابتعاده عن عالم التمثيل بعد إصابته بمرض الحبسة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وكتبت رومر ويليس ابنة بروس ويليس مع ديمي مور في منشور عبر حسابها على إنستجرام: "أردنا أن نعلن أن حبيبنا بروس كان يعاني من بعض المشكلات الصحية التي تم تشخيصها مؤخرا بالحبسة الكلامية، ما يؤثر على قدراته الإدراكية".

وتابع المنشور: "نتيجة لهذا وبقدر كبير من الاعتبار، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير".

واختتمت ابنة بروس ويليس قائلة: "إن هذا الوقت حرج جداً ومليء بالتحديات لعائلة ويليس بأكملها، ويحاول الجميع التحرك كوحدة عائلية واحدة" .

تعرض بروس ويليس لانتقادات مؤخرا، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حيث رصدته عدسات المصورين في لوس أنجلوس أثناء قيامه بجولة تسوق دون كمامة، لتتهمه الصحف بالتساهل في ظل جائحة عالمية.

وبدأت مسيرة ويليس في التمثيل في أوائل الثمانينيات بأدوار غير معتمدة في أفلام مثل فيلم "The Verdict" لسيدني لوميت انفجرت مسيرته المهنية في وقت لاحق من ذلك العقد بفضل دوره البطولي أمام سايبيل شيبرد في سلسلة ABC "Moonlighting" وأدائه في دور جون ماكلين في فيلم الحركة لعام 1988 "Die Hard" ، والذي منح ويليس أول فيلم رئيسي له.

على مدار 4 عقود من حياته المهنية في التمثيل ، حققت أفلام ويليس أكثر من 5 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، لقد تم ترشيحه لخمسة جوائز جولدن جلوب (فاز بواحدة عن Moonlighting وثلاث جوائز Emmys (فاز بواحدة عن Moonlighting وآخر عن دور Friends كضيف).

والتر بروس ويليس ‏مواليد 19 مارس 1955 ممثل ومغني وكاتب سيناريو أمريكي، حصل على جائزة الإيمي مرتين كأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عام 1987 عن دوره في مسلسل ضوء القمر، و2000 جائزة ضيف الشرف البارز عن دوره في مسلسل الأصدقاء، كما حصل على جائزة الغولدن غلوب 1987 كأفضل ممثل تلفزيوني في مسلسل كوميدي أو موسيقى.