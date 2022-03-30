رئيس الوزراء يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بشارع فيصل

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، معرض "أهلاً رمضان"، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بالجيزة، ورافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمحاسب محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

خلال الجولة، أكد مدبولي أن تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية التابعة للقطاع الخاص، أسهم في توافر المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع عدد كبير من المواطنين رواد المعرض بشأن المنتجات الذين تقدموا بالتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مثمنين جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية لهم بأسعار وجودة مناسبة، حيث أكد لهم مدبولي استمرار جهود أجهزة الدولة من أجل توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة، فضلاً عن التوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ في أنحاء الجمهورية تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وقال مدبولي إن هذه الجولة التفقدية لمعرض فيصل، تأتي بالأساس للاستماع إلي آراء المواطنين والتعرف عن قرب على مدى مساهمة ما تم إقامته من معارض ومنافذ في تلبية مختلف احتياجاتهم، فضلاً عن الاطمئنان على توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي الاحتياجات خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى استمرار المعارض والمنافذ لما بعد هذا الشهر الكريم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.

من جانبه، أشار محافظ الجيزة إلى أن هذا المعرض الموسع تم إقامته ليوفر لساكني محافظة الجيزة سلعًا ومواد غذائية متنوعة واللحوم المجمدة، والدواجن، والتمور، وياميش رمضان، ومتطلبات واحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، بأسعار وتخفيضات كبيرة، وذلك في إطار التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية في هذا الصدد، مؤكداً أن جميع السلع متوافرة وبكميات كبيرة.