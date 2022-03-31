خبراء تغذية ينصحون بالخيار فى وجبات السحور

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، حيث الصيام لأكثر من 14 ساعة يوميًا، وفي هذا الشهر يسسعى البعض لتغير بعض العادات الغذائية الخاطئة، والتخلص من السموم الموجودة بالجسم.

أوضح خبراء التغذية بموقع "healthybuilderz" الطبي، أن الخيار من الخضروات الميدة لجسم الإنسان، حيث يتكون من الماء مما يجعل هذه الخضار خيارًا جيدًا لتناوله خلال وجبة السحور، خاصة بعد صيام يوم طويل.

وأشار الخبراء، إلى أن الحفاظ على رطوبتك خلال الصيام من الأمور الهامة، وذلك من أجل تجنب فقدان المياة طوال النهار، ولكن بصرف النظر عن كونه وجبة خفيفة مثالية في الصيف، يجب أن يكون الخيار جزءًا من نظامك الغذائي؛ لأنه يحتوي على فيتامينات "ب"، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنجنيز، وفيتامين "ك"، وفيتامين "ج"، وكلها ضرورية لصحة الفرد.

أضف إلى ذلك حقيقة أن الخيار يحتوي على أنواع معينة من مادة "البوليفينول" التي يمكن أن تساعد في حمايتك من العديد من المشكلات الصحية، فإليك بعض الفوائد الصحية التي يمكنك الحصول عليها منه.

يمكنها مقاومة الحرارة داخل وخارج الجسم:

نظرًا لأن الخيار يحتوي في الغالب على الماء ، فإن تناول بعضها يمكن أن يساعد في تخفيف حرقة المعدة، فإذا كنت في الخارج تحت أشعة الشمس لساعات وكنت تعاني من حروق الشمس، فإن وضع بعض الخيار على المناطق المصابة يمكن أن يوفر لك بعض الراحة من الإحساس بالوخز.

يقلل من خطر الاصابة بالسرطان:

أوضح الخبراء، أن الخيار يحتوي الخيار على مادة البوليفينول المسماة قشور التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرحم والبروستاتا والمبيض وسرطان الثدي، سبب آخر لفعالية الخيار في مكافحة السرطان هو احتوائه على القرعيات وهو نوع من المغذيات النباتية التي لها خصائص مضادة للسرطان.

الحفاظ على صحة العين:

ربما سمعت عن استخدام الخيار للعينين، فوضع شريحة من الخيار على كل عين يمكن أن يساعد في الواقع في تقليل الانتفاخ وإزالة الهالات السوداء من تحت العينين.

ينعش أنفاسك:

يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة سبب في نفور الكثير من حولك، ويمكنك التخلص منها، من خلال وضع شريحة من الخيار على سقف فمك للتخلص من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزنك:

بالنسبة لأولئك الذين يراقبون أوزانهم، يمكن أن يكون الخيار إضافة جيدة إلى قائمة الأطعمة التي تتناولها لأنها منخفضة السعرات الحرارية، ولكن يمكن أن تملأ معدتك، حيث تتحول الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الخيار إلى مواد شبيهة بالهلام تعمل على إبطاء عملية الهضم حتى تشعر بالشبع لساعات.

يقلل من الإجهاد:

إذا كنت تشعر بالتوتر، فتناول قطع من الخيار، فهذه الخضار مليئة بفيتامينات "ب" مثل فيتامين "ب 1 ، ب 5 ، ب 7"، حيث تشتهر هذه الفيتامينات بقدرتها على تخفيف القلق وكذلك تقليل آثار التوتر.