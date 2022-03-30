«حنيت للبيت».. مدحت صالح يواصل تسجيل تتر مسلسل «راجعين يا هوا»

يواصل النجم مدحت صالح، تسجيل أغنية تتر مسلسل “راجعين يا هوا” والذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي والمقرر عرضه خلال أيام على مدار شهر رمضان 2022.

وتحمل أغنية تتر مسلسل “راجعين يا هوا” اسم “حنيت للبيت” ويتعاون مدحت صالح فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي نادر حمدي، ومهندس الصوت خالد سند، وعازف القانون شادي الجندي، وعازف الاكورديون وائل النجار، وعازف الجيتار أحمد حسين، وعازف الإيقاع أحمد عيادي.

ومن جانبه، أوشك الموسيقار خالد حماد على الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية لمسلسل "راجعين يا هوا" حيث عقد الفترة الماضية جلسة عمل مع المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بالعمل قبل وضع الموسيقى التصويرية له.

ويواصل أبطال المسلسل تصوير أحداثه بشكل مكثف خلال هذه الأيام للانتهاء من تصويره في منتصف شهر رمضان المقبل على أقصى تقدير.

ورفع المخرج محمد سلامة، ساعات تصوير العمل لتصل إلى 18 ساعة تصوير يوميًا لأبطاله نظرًا لضيق الوقت المتبقي على انطلاق السباق الرمضاني المقبل.

وصوَّر نجوم المسلسل مشاهده في أماكن متفرقة في منطقة الجمالية وشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن ينتقل خلال الأيام المقبلة إلى أحد المدن الساحلية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل.

وبدأ محمد سلامة في مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل استعدادًا لعرضه بالتزامن مع تصويره، حيث يسير المسلسل بمعدلات ممتازة في التصوير ومن المتوقع أن ينتهي أبطاله من تصويره بالكامل في النصف الأول من شهر رمضان.

مسلسل "راجعين يا هوا" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

ويشارك في بطولة "راجعين يا هوا" النجوم: خالد النبوي، نور اللبنانية، هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، جلا هشام، وغيرهم.