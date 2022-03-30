«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل ذروة ارتفاعها أول أيام رمضان

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لتصل ذروتها يوم السبت المقبل، والذي من المرجح أن يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لجريدة الدستور عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، إن درجات الحرارة تصل في هذا اليوم إلى 36 فى القاهرة ما يجعل الطقس شديد الحرارة، وذلك حسبما كشف صور الأقمار الصناعية الأخيرة.

وأضافت، أن ارتفاع درجة الحرارة مستمر تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، وذلك يرجع لقدوم رياح جنوبية شرقية من صحراء شبه الجزيرة العربية ورياح قادمة من الصحراء الغربية تكون مصحوبة بالهواء الساخن المحمل بالأتربة.

وحذرت غانم من الانخداع في الطقس الحار وتخفيف الملابس بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن الليل سيكون باردًا فلابد من الأخذ في الاعتبار ارتداء ملابس خفيفة بعض الشيء في النهار وفي الليل العودة إلى الملابس الثقيلة، وذلك لأن فصل الربيع يكون به تقلبات جوية حادة في الطقس، وهو ما يظهر في الفارق بين درجات الحرارة الصغرى خلال الليل والعظمى نهارًا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم يشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الأربعاء 30 مارس في على النحو التالي

القاهرة

العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية

العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة

مطروح

العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات

سوهاج

العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة

قنا

العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة

أسوان

العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة

سانت كاترين العظمى 24 درجة والصغرى 5 درجات.