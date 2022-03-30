الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أوناش المرور ترفع حطام حادث انقلاب سيارة بطريق الصالحية

المرور
المرور

دفعت الإدارة العامة لمرور الشرقية بالأوناش، لإزالة آثار حادث انقلاب سيارة نقل والذي أسفر عن مصرع وإصابة 12 شخصًا، في طريق الصالحية القصاصين.

كما قام رجال المرور بسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحادث وإزالة آثاره وعودة المرور لحركته الطبيعية.

شهد طريق الصالحية الجديدة اتجاه التل الكبير أمام محطة الغربلة، اليوم الأربعاء حادث انقلاب سيارة نقل، أسفر عن مصرع عامل ، وأصيب 11 آخرون بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة .

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا على طريق الصالحية الجديدة اتجاه التل الكبير أمام محطة الغربلة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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وائل لطفي

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