بعد نجاح شخصية «البارون».. نيكول سابا: شخصيتي في «نقل عام» أعادتني للجمهور (حوار)

على مدار مسيرتها الفنية نجحت الفنانة “نيكول سابا”، في لفت انتباه الجمهور المصري والعربي بعد ظهورها الملفت في الكثير من الأعمال.

“نيكول سابا” نجحت بمشاركتها الأخيرة في مسلسل "نقل عام"، في تحقيق نجاح كبير رفعت من خلاله رصيدها الفني بين جمهورها، حيث خطفت الأنظار لها بدورها "البارون"، الذي كان مفاجأة العمل ونالت عليه العديد من الإشادات التي تحدثت عن ظهورها المميز بأحداث العمل الذي لعب دور بطولته الفنان محمود حميدة والفنانة سوسن بدر والفنانة القديرة سميحة أيوب.

«الدستور» أجرت حوارًا مع الفنانة اللبنانية نيكول سابا تحدثت خلاله عن كواليس العمل..

بدايةً حدثينا عن ردود أفعال الجمهور على مسلسل "نقل عام"؟

لم أتخيل هذا الكم الكبير من النجاح الذي وجدته عقب ظهوري في العمل، وفاقت ردود الأفعال توقعاتي، فكل من يقابلني يهنئني على الدور، والجمهور في كل مكان أذهب إليه يتحدث معي حولها، وهذا نجاح كبير بالنسبالي وأنا سعيدة للغاية بنجاح الشخصية والعمل بتلك الطريقة الكبيرة التي أشعر وكأنها بداية جديدة لي في التمثيل الذي غبت عنه مؤخرًا لكنها كانت عودة قوية بالنسبالي.

4 سنوات غابت فيها “سابا” عن الدراما.. ما السبب؟

الفترة السابقة كانت مختلفة على الأصعدة كافة لأسباب عدة منها فيروس كورونا مثلا، كما أنني كنت أشارك في العديد من الأعمال العربية منها "الهيبة" بشخصية سمية السعيد وغيرها، إلا أنني عدت من بوابة شخصية “البارون”، التي كانت بمثابة العودة الحقيقية للدراما المصرية بعد غياب دام لفترة طويلة، إلا أن "نقل عام" أعادني إلى الجمهور المصري من جديد.

حدثينا عن كواليس تصوير مسلسل"نقل عام"؟

النجاح الكبيرة التي حققه العمل ترتبط دائمًا بكواليسه، فقد كانت كواليس "نقل عام" مميزة وبها الكثير من التفاصيل التي تظهر في كل مشهد، حيث أن المتابع للعمل رأى كم الدراما والانفعالات التمثيلية التي تبرز مدى الشغف الموجود في كل الممثلين الموجودين في المسلسل وهما نجوم كبار تشرفت بالوقوف أمامهم في عمل تابعه الملايين في مصر وخارجها، فالكواليس كانت ممتعه وأنا سعدت كثيرً بالعمل في مسلسل يحمل هذه الطاقة الكبيرة من الود والاحترام بين كافة المشاركين فيه .

وماذا عن التعاون مع محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب ؟

شرف كبير أن أقف أمام هذا الكم من النجوم، فلكل واحد منهم طبيعة تمثيلية مختلفة وجاذبة للمشاهد، وأعتقد أنني استفدت كثيرًا بهذا العمل بكل النواحي، فالفنان محمود حميدة ممثل عظيم وذو شخصية ملهمة لأي شخص يشاهده، وكذلك النجمتين الكبيرتين سوسن بدر وسمية أيوب، فقد كان لكل منهما بصمته في العمل.

وماذا عن شخصية "البارون"؟

تحمست كثيرًا بتقديمي لدور "البارون" على الرغم أنه كان بمثابة ضيف شرف، لكنها كانت ذات تأثير كبير في المسلسل، لأنها بمثابة عودتي للدراما المصرية، فالورق الذي قام بكتابته ورشة من المؤلفين كان مكتوبًا بطريقة ساحرة وملهمة وخاصة شخصيتي التي كانت مختلفة تمامًا عن أي عمل قدمته من قبل، فكل تفاصيل الشخصية من طريقة كلامها وكذلك حوارها نفسه وأفعالها لم أقدمها من قبل وهو ما شدني إليها منذ عرضت عليا.

ماذا بعد تجربة "البارون" على مستوى التمثيل؟

نجاح شخصية "البارون" أعطاني حافزًا كبيرًا للغاية، لكنها زادت من صعوبة الاختيارات القادمة خاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق مؤخرًا، فليس من السهل الحفاظ على النجاح ولابد من مجهود مضاعف للحفاظ على استمراره .

كما أنني أشكر الجمهور المصري ومصر بأكملها لأنها كثيرًا ما كرمتني بتلك الاعمال وردود الافعال على شغلي بشكل متواصل، مما يجعلني أكمل الطريق بحالة من السعادة الشديدة التي سأسعى لاستغلالها من أجل الاستمرار في تحقيق النجاحات من خلال الأعمال المقبلة.

وماذا عن تعليق زوجك يوسف الخال على العمل ؟

هو كثيرًا ما يدعمني ويقف إلى جانبي في كل خطوة أخطوها، ودعمني كثيرًا في هذا العمل منذ عرض عليا، وقد أشاد بدوري كثيرًا وتحدث معي حول نجاحها خاصة على السوشيال ميديا، وأسعدني بشكل كبير للغاية رأيه حول شخصيتي في المسلسل.

هل هناك أعمال جديدة مستقبلاً ؟

إلى الوقت الحالي لم أتعاقد على أي شى يخص جانب التمثيل، لكنه مجرد كلام وأعمل على رؤية العروض الافضل بالنسبالي، والذي يرتقي لدوري "البارون"، حتى أفضل على نفس المستوى .

في عيد الأم.. ماذا تقولين لأمهات العالم العربي ولوالدتك؟

أمي هي من ربتني على طريقتها الخاصة فهي لديها روح وطاقة شديدة تأثرت بها وعلمت من خلالها كيف أعيش في هذه الحياة، وأنا أحاول أن أسير على خطى والدتي مع أبنائي فتربية الأم لا يمكن أن يعوضها شئ، فما يتعلمه الشخص من أمه مختلف تمامًا عن ما يتعلمه في الحياة العادية.

نالت أغنيتك الأخيرة "الجو حلو" العديد من الإشادات.. حدثينا عنها؟

الاغنية كانت حالة جيدة يحتاجها العالم العربي في توقيتها، فنحن نعيش أيام صعبة بسبب الحروب والإرهاب الموجود في عالمنا العربي وكذلك انتشار فيروس كورونا ووفاة الكثير من المقربين لنا، لذا كان التفكير في عمل أغنية تنعش القلوب أمر كان حتميًا، وأعتقد أن الأغنية والكليب نالا نجاحًا كبيرًا وقد حصلت بسببها على التكريم في مصر.

والاغنية تعاونت خلالها مع الشاعر شريف عبيد والملحن محمد يحي وكانت من توزيع امين نبيل، وأتمنى تكرار التجربة معهم مرة أخرى .

وعلى مستوى الغناء.. ما الجديد في مسيرة نيكول سابا؟

أستعد لطرح أغنية جديدة ستكون مختلفة وذو طبيعة مغايرة عما قدمته من قبل وهي أغنية تحمل اسم "سمك القرش"، بجانب العديد من الأعمال الغنائية التي سأقوم بطرحها خلال الفترة المقبلة.

وقريبًا سأطرح مجموعة من الأغاني سيكون في مقدمتها أغنية "سمك القرش" والتي من المقرر طرحها في موسم عيد الفطر المقبل.

أخيرًا.. ما هي أهم أمنياتك خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى أن تكون اختياراتي موفقه سواء في الغناء أو التمثيل، وأن أستكمل هذا النجاح الذي أحدثه شخصية البارون وأن أستغله بشكل صحيح خلال الخطوات المقبلة، وأتمنى أن ينتهي وباء كورونا بشكل كامل وتعود الحياة إلى سابق عهدها.