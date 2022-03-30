محافظ مطروح يكرم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى (صور)

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على المشاركة في احتفالية مركز ومدينة مرسى مطروح لتكريم الأمهات المثاليات وعدد من العاملين المتميزين بالمجلس.

وخلال تكريمه لعدد من العاملين بحضور المحاسب رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ونواب المجلس ومديري الإدارات ورؤساء القرى والأحياء، وباسط جعفر رئيس لجنة الإنارة وعدد من أصحاب الشركات المنفذة للمشروعات.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على فضل الأم مع تحملها مشقة الرعاية لأبنائها بالإضافة إلى دور الأم العاملة.

وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لجميع السيدات العاملات، وكذلك حرص المحافظة على دعم وتكريم المتميزين تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق بما يحقق رضا المواطن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ مطروح إلى أهمية وضع خطة ورؤية عمل لمتابعة وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يقدمها المجلس، وكذلك العمل بروح الفريق الواحد تحقيقا للصالح العام وخدمة أهالى المحافظة وظهور المدينة بالشكل اللائق بها حضاريا وسياحيا.

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح

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