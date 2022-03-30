إعفاء مديرى مستشفيات نجع حمادى وفرشوط بعد واقعة «الطبيب المزيف»

في استجابة سريعة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتحال شخص صفة طبيب وقيامه بتوقيع الكشف الطبي على بعض المرضى بمستشفيات نجع حمادى العام، وفرشوط المركزى، أمر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا على الفور بتشكيل لجنة لمعرفة الحقيقة، مكونة من مدير عام الطب العلاجى، مدير إدارة المستشفيات، مدير إدارة التفتيش الفنى، عضو من إدارة التفتيش الفنى، وكيل إدارة التفتيش المالى والإدارى.



وقال محافظ قنا في بيان صحفي له، إنه بمجرد انتهاء اللجنة من إعداد التقرير واستجلاء الحقيقة، قرر محافظ قنا إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لبدء التحقيق، كما وجه بسرعة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق، مع إعفاء مديرى مستشفيات نجع حمادى العام، وفرشوط المركزى وأعضاء الطاقم الإدارى بهما من مناصبهم.



جدير بالذكر أن الشخص المذكور فى الأخبار المتداولة، غير مدون اسمه بأىّ من مستشفيات مديرية الصحة بقنا، كما أنه ثبت عدم تقاضيه أى أموال من خلال المديرية أو المستشفيات المذكورة .