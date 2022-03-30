الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد سارة التونسي لـ 21 أبريل

سارة التونسي
سارة التونسي

أجلت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، والتي أقامها المستشار هيثم عباس دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية بصفته وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسى، يطالبها بتعويض عشرة ملايين جنيه، بسبب الإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل «حرب أهلية»؛ لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية، لجلسة 21 أبريل.

وصرح المستشار هيثم عباس، أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود، وجاري إعداد بيان صحفى من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة في توصيل حقيقة الأمر للكافة وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقوقها المادية والمعنوية.

محكمة جنوب القاهرة استئناف اقتصادى مسلسل حرب أهلية نقابة المهن التمثيلية قانون العمل المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يكشف تفاصيل 4 مذكرات تفاهم بين مصر وأنجولا

مي عبدالحميد: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل

مدير مكتب هالة زايد: «الوزيرة أمرتنى بتنفيذ أى طلبات خاصة بالأسرة»

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور» حقيقة وفاة فريد الديب للمرة الثانية فى يوم واحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

فيصل شمس

فرصة لا تعوض: ساعة يد براند بسعر رخيص للغاية

د. داليا مجدي عبدالغني

أزمتنا من نبع إرادتنا

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام

من عرب 48.. من هو الشرطي الإسرائيلي الذي تصدى لهجوم "بني براك"؟

بـ"الإدانة".. كيف علق أبو مازن ونواب الكنيست العرب على هجوم "بني براك"؟