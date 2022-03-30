قرارات رادعة في قنا بواقعة الطبيب المزيف

كشف مصدر بمديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، أنه قد تم إعفاء الهيكل الإداري بمستشفيات فرشوط ونجع حمادي شمالي محافظة قنا من مناصبهم، إلى جانب إعفاء الأطباء بائعي النوبتجيات، فضلا عن إحالة الواقعة للنيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة بقنا، عن بدء التحقيق في واقعة انتحال صفة طبيب وتوقيع الكشف على المرضى بمستشفيي فرشوط المركزي ونجع حمادي العام.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه فور علمه بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقيام أحد الأشخاص بتزوير كارنيه كلية الطب، وانتحال صفة طبيب متدرب، وتوقيع الكشف الطبي على المرضى بمستشفيي فرشوط المركزي ونجع حمادي، قرر تشكيل لجنة لفحص الواقعة والتحقيق فيها، للتأكد من صحتها من عدمه، خلال 48 ساعة.

وأوضح تاوضروس، أنه لا تهاون مع أي مخالفة، وهدفنا صحة المواطن وتقديم كافة الخدمات له، لافتا أنه في انتظار صدور قرار اللجنة وما توصلت إليه من التحقيقات.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداولوا صورا ومنشورات، بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب وتوقيع الكشف على المرضى من بينهم نساء وأطفال بمستشفيي نجع حمادي وفرشوط، مما أثار غضب المواطنين، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين.

وكان قد كشف أسامة مغربي، أحد أهالي مدينة نجع حمادي، الذي كشف قصة الطبيب المزيف، في تصريحات صحفية، إن الشاب انتحل صفة الطبيب المتدرب، ولم يدرس كلية الطب، وحاصل على شهادة الثانوية، إلي جانب كونه كان يوقع الكشف الطبي في عيادات النساء والتوليد بمستشفيات نجع حمادي وفرشوط، شمال محافظة قنا.

وأضاف "مغربي"، أنه تقدم بشكوى رسمية لرئاسة مجلس الوزراء، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لافتًا إلى أن الشاب وقع الكشف الطبي على النساء والأطفال في مستشفيات فرشوط ونجع حمادي، إلى جانب ممارسته المهنة دون صفة لمدة عامين، مطالبًا بمحاسبة المخطئ.