محافظ المنوفية: عقوبات رادعة للممتنعين عن توريد القمح

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً لمناقشة الضوابط والآليات في تيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين استعداداً لبدء موسم الحصاد مطلع إبريل المقبل، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، مديري مديريات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، مديري عموم التجارة الداخلية، الإرشاد الزراعي، والبنك الزراعي.

استهل المحافظ اجتماعه باتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين، مشيراً إلى أن عملية التوريد هذا العام تعد بمثابة "مهمة قومية" وسيتم توقيع عقوبات رادعة على كافة المزارعين الممتنعين عن التوريد، حيث وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوي والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقاً للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح وذلك من خلال عمل مسح شامل لإختيار أفضل وأنسب المواقع التي تصلح لعملية التخزين بنطاق المحافظة ، مشدداً بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المحلات لحظر بيع أقراص حفظ الغلة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتنفيذ عقوبة الغلق الفوري.

وجه المحافظ بإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بكافة مزارعي الأقماح (مالك، مستأجر) والمساحة المنزرعة علي أرض الواقع بنطاق المحافظة ، وكشف أخر بكافة التجار المسئولين عن عملية جمع وتوريد الأقماح، موجهاً بنزول لجان علي أرض الواقع لمتابعة وفحص الأقماح والتأكد من جودتها وصلاحيتها، فيما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان لمتابعة ومراقبة أعمال الجمعيات الزراعية وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لعملية التوريد، كما كلف المحافظ بضرورة تصميم نموذج موحد لكافة الجمعيات الزراعية موضحا به بيانات الحائز والقائم بالزراعة ورقم الحيازة وتحديد المساحة المنزرعة والكمية المستهدف توريدها وذلك لإحكام عملية التوريد من قبل المزارعين وتحقيق المستهدف.