إزالة 17 حالة تعد بـ 8 مراكز في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدى جديد نهائيا، وإزالة فورية في المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة، وذلك لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث أسفرت عن إزالة 17 حالة تعد بنطاق 8 مراكز، بإجمالي مساحة بلغت 2279 م2 عبارة عن إزالة: إزالة 3 حالات تعد بمساحة 1000 م٢ بإدكو، و4 حالات تعد بمساحة 742 م٢ بإيتاى البارود، و3 حالات تعد بمساحة 200 م٢ بدمنهور.

كما تمكنت الحملة من إزالة 3 حالة تعد بمساحة 160 م٢ برشيد، وحالتي تعدي بمساحة 70 م٢ بوادي النطرون، وحالة تعدي بمساحة 40 م٢ ببدر، وحالة تعدي بمساحة 40 م٢ بأبو المطامير، وإزالة حالتي تعدى بمساحة 27 م٢ بكفر الدوار.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتنفيذا لقرارات وتوجيهات الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك من أجل سرعة تنفيذ جميع الإزالات.