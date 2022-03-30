«إن دي تي»: وزير الخارجية الروسي يزور الهند وسط تصاعد الضغط الغربي

ذكرت شبكة إن دي تي في الهندية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يزور الهند غدًا، وسط تصاعد الضغط الغربي، إثر الغزو الروسي على أوكرانيا.

وقالت الشبكة في تقريرها، إن زيارة وزير الخارجية الروسي تتزامن مع زيارة وزيرة للخارجية البريطانية ونائب الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي.

وقالت الحكومة الروسية اليوم، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور الهند في زيارة تستغرق يومين تبدأ غدا، وستكون الزيارة على أعلى مستوى من موسكو منذ هجوم فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

وتأتي زيارة لافروف في أعقاب زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنيودلهي الأسبوع الماضي، وهي الأولى منذ أكثر من عامين.

وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من الغرب، على روسيا بسبب الحرب الروسية في اوكرانيا، لم تدين الصين والهند غزو روسيا لأوكرانيا، حيث امتنعت الهند عن قرارات الأمم المتحدة التي تدين روسيا وتواصل شراء النفط الروسي وسلع أخرى.

ويذكر أن تتمتع الهند وروسيا بعلاقة وثيقة منذ عقود.

حيث تصف موسكو الهند بأنها "صديقتها القديمة التي تم اختبارها منذ زمن طويل، كما انها تحصل على معظم أجهزتها العسكرية الرئيسية من روسيا، وفقا للشبكة الهندية الاخبارية في تقريرها الصادر اليوم.