الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«إن دي تي»: وزير الخارجية الروسي يزور الهند وسط تصاعد الضغط الغربي

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

ذكرت شبكة إن دي تي في الهندية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يزور الهند غدًا، وسط تصاعد الضغط الغربي، إثر الغزو الروسي على أوكرانيا.

وقالت الشبكة في تقريرها، إن زيارة وزير الخارجية الروسي تتزامن مع زيارة وزيرة للخارجية البريطانية ونائب الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي.

وقالت الحكومة الروسية اليوم، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور الهند في زيارة تستغرق يومين تبدأ غدا، وستكون الزيارة على أعلى مستوى من موسكو منذ هجوم فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

وتأتي زيارة لافروف في أعقاب زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنيودلهي الأسبوع الماضي، وهي الأولى منذ أكثر من عامين.

وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من الغرب، على روسيا بسبب الحرب الروسية في اوكرانيا، لم تدين الصين والهند غزو روسيا لأوكرانيا، حيث امتنعت الهند عن قرارات الأمم المتحدة التي تدين روسيا وتواصل شراء النفط الروسي وسلع أخرى.

ويذكر أن تتمتع الهند وروسيا بعلاقة وثيقة منذ عقود. 

حيث تصف موسكو الهند بأنها "صديقتها القديمة التي تم اختبارها منذ زمن طويل، كما انها تحصل على معظم أجهزتها العسكرية الرئيسية من روسيا، وفقا للشبكة الهندية الاخبارية في تقريرها الصادر اليوم.

الهند ​روسيا​ أوكرانيا الروسي سيرجي لافروف زيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يكشف تفاصيل 4 مذكرات تفاهم بين مصر وأنجولا

مدير مكتب هالة زايد: «الوزيرة أمرتنى بتنفيذ أى طلبات خاصة بالأسرة»

مي عبدالحميد: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور» حقيقة وفاة فريد الديب للمرة الثانية فى يوم واحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

فيصل شمس

فرصة لا تعوض: ساعة يد براند بسعر رخيص للغاية

د. داليا مجدي عبدالغني

أزمتنا من نبع إرادتنا

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام

من عرب 48.. من هو الشرطي الإسرائيلي الذي تصدى لهجوم "بني براك"؟

بـ"الإدانة".. كيف علق أبو مازن ونواب الكنيست العرب على هجوم "بني براك"؟