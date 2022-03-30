7 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمصنع «حصير بلاستيك» في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع حصير بشارع 135 دائرة قسم أول شبرا الخيمة دون وقوع أي خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المهنية التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة يفيد وقوع حريق فى شارع 135 دائرة الحى بقسم أول شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة أن النيران اشتعلت فى مصنع للحصير البلاستيك ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وجاري فحص أوراق المصنع ومعرفة عما إذا كان مرخصا من عدمه وتقدير الخسائر والتلفيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.