الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع بمركز الفرافرة استعداداََ لقدوم شهر رمضان

صورة من توافر السلع
صورة من توافر السلع واللحوم الطازجه

 
تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بالفرافرة، اليوم، توافر السلع الأساسية واستعدادات المركز لإستقبال شهر رمضان المبارك،يرافقه السيد كمال إبراهيم رئيس المركز.

واطمئن “الزملوط” على رصيد السلع الغذائية بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالفرافرة، وتوافر كافة السلع بأسعار الجملة، موجهًا بمراجعة الأرصدة دوريًا وعدم وجود أي نقص بالسلع.

وأشاد المحافظ بمبادرة أحد منافذ بيع اللحوم الطازجة، بتخفيض أسعار البيع، موجهًا بإعفاءه من القيمة الإيجارية لمدة شهر، تقديراََ لمبادرته للتخفيف عن المواطنين.

 

كما تابع محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة " بقرى أبو منقار ، يرافقه مسئولي المنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من التنفيذيين.

وأشاد “الزملوط” بنسب التنفيذ بالمشروعات، فقد تم الانتهاء من إنشاء مجمع خدمات المواطنين والمركز التكنولوجي وملعبين نجيل طبيعي وصناعي ومحطة رفع المياه ومجمع الخدمات الزراعية الذي يضم مركز إرشاد زراعي ووحدة بيطرية وجمعية زراعية.

جدير بالذكر أن المشروع يشمل ١٩ قرية و٧ وحدات محلية بنطاق المركز، ويتم تنفيذ ١٧٧مشروعاََ بمختلف القطاعات الخدمية.

في سياق آخر، تفقد اللواء محمد الزملوط، عددا من المناطق ببلاط يرافقه جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

واطمئن في مستهل جولته، على توافر السلع الأساسية وتناسب أسعارها بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت"، موجهاََ بتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وكراتين السلع المدعمةبأسعار، كما استعرض موقف منافذ بيع منتجات الصوب الزراعية بأماكن الكثافة السكانية.

كما تابع أعمال إنشاء منتزه بالمدينة على مساحة ٥٠٠٠م٢ والذي يضم حمام سباحة وملعب خماسي ومسطحات خضراء، لتوفير متنفس حضاري لأهالي المركز.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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