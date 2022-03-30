مسلسلات رمضان 2022| عبد الله الشافع يشارك في مسلسل «دايما عامر»

يشارك الفنان الشاب عبدالله الشافع في مسلسل "دايمًا عامر"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، ويلعب بطولته الفنان مصطفى شعبان.

ويجسد عبد الله الشافع، شخصية سائق باص خاص بالمدرسة التي يعمل بها مصطفى شعبان الذي يجسد دور الأستاذ عامر، مشرف اجتماعي.

مسلسل دايما عامر رمضان 2022



تؤدي الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة"، مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، وسينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم في دور "ميس همت"، وأحمد الشامي بدور "مستر شريف".

مسلسلات رمضان 2022

وتدور أحداث مسلسل “دايمًا عامر”، حول التعليم في مصر، ويتحدث عن المعلم والطالب وولي الأمر وجميع عناصر المنظومة التعليمية، وهو من بطولة مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، ولمى كتكت.

وجسدت الفنانة فريال يوسف دور طليقة مصطفى شعبان وأم ابنته، ويحدث بينهما العديد من المواقف بعد الطلاق واجتماعهما بسبب ابنتهما.

مسلسلات رمضان 2022

ويجسد الفنان صلاح عبد الله بالمسلسل، شخصية الأستاذ لطفي، وكيل المدرسة، التي يعمل بها المشرف الاجتماعي عامر عبد الرازق، الذي يلعب دوره مصطفى شعبان، فيما تقوم الفنانة لبلبة بشخصية “ميس زهرة” مديرة المدرسة التي تضم قسمي “ناشونال، وانترناشونال”، وينشب بها خلافات وصراعات بين طلابها، في إطار دراما اجتماعية كوميدية.

كما يجسد الفنان محمد جمعة- ضمن أحداث المسلسل- شخصية رجل نوبى يعيش في أسوان وهو صديق الفنان مصطفى شعبان، وخلال الأحداث يستقبل رحلة المدرسة التي يقودها شعبان في أسوان ويحتفي بهم.

مسلسلات رمضان 2022



مسلسل "دايما عامر"، من تأليف وكتابة مجموعة من الشباب ضمت أيمن سليم، ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج الباتروس كامل أبو علي، وإشراف محسن البغدادي، وإخراج مجدي الهواري.

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ويعد مسلسل "دايما عامر" التعاون الثالث بين مصطفى شعبان ومجدي الهواري بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.