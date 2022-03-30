علاج الإدمان: 5.7 مليون جنيه إجمالي قروض المتعافين من التعاطي

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي.

وأكد الصندوق، عبر موقعه الإلكتروني، أن عدد المستفيدين ما يقرب من 5 ملايين و750 ألف جنيه حتى الآن ، كما تم تدريب 9 آلاف متعافي من الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل.

وأشار إلى أن مبادرة "بداية جديدة"، تأتي في إطار دعم ومساعدة المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، حيث يتم توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وأكد أن المبادرة تستهدف الدمج المجتمعى للمتعافين من الإدمان، وتشجيع وحث المتعافين على الاستمرار فى التعافى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل من خلال الإقراض وعمل مشروع صغير يساعد على تحمل أعباء الحياة، والحفاظ على أسرة المتعافى عن طريق تحسين الظروف المعيشية لهم، والحد من فرص تعرض المتعافين للانتكاسة.

أما عن المعايير والضوابط الخاصة بالمبادرة، أشار الصندوق إلى أنها تتمثل فى:-

-ضرورة أن يكون المتعافى منتظم فى حضور البرنامج العلاجى الفردى والجماعى.

-أن يكون المتعافى متوقف عن التعاطى مدة لا تقل عن 10 أشهر.

-ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعوقه عن الحصول على القرض.

-ألا يكون المتعافى لديه أمراض عقلية مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).

أن يكون سن المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 21 عاماً.



خطوات الحصول على القرض:-

- تبدأ الخطوة الأولى برغبة المتعافى فى الحصول على القرض، وأن يكون مر على مدة تعافيه 10 أشهر.

-يتواصل المتعافى مع أخصائى الخط الساخن المشرف على علاجه بشأن رغبتة فى الحصول على القرض.

-يتم تحديد موعد للمتعافى مع مختص من الصندوق لاستيفاء الأوراق وعمل دراسة جدوى للمشروع.

-يتولى الصندوق متابعة كافة الإجراءات الإدارية مع البنك لحين حصول المتعافى على القرض.