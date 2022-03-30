الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارتنا لدى ليبرفيل تستقبل الكوادر الجابونية بعد انتهاء دراستهم في مصر

حفل استقبال كوادر
حفل استقبال كوادر الجابون في السفارة المصرية

نظمت السفارة المصرية في ليبرفيل حفل استقبال على شرف المتدربين الجابونيين الذين درسوا في مصر، والذين استفادوا من الدورات التدريبية التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال السنوات الماضية.

وحضر الحفل خمسون متدربًا من مختلف الوزارات والجهات الحكومية الجابونية.

وألقى السفير سيف قنديل، سفير مصر في ليبرفيل، كلمة خلال الحفل أكد فيها أن التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية الأفريقية، خاصة الشباب، تمثل أحد أهم أولويات الحكومة المصرية  في التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقية.

واستعرض أنشطة التعاون بين البلدين، خاصة في مجالي التدريب والتعليم وغيرها من المجالات محل التعاون المشترك.

حفل استقبال كوادر الجابون في السفارة المصرية
حفل استقبال كوادر الجابون في السفارة المصرية
مصر سفير مصر الحكومة المصرية الدول الافريقية الدورات التدريبية الجابون

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وائل لطفي

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