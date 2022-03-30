سفارتنا لدى ليبرفيل تستقبل الكوادر الجابونية بعد انتهاء دراستهم في مصر

نظمت السفارة المصرية في ليبرفيل حفل استقبال على شرف المتدربين الجابونيين الذين درسوا في مصر، والذين استفادوا من الدورات التدريبية التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال السنوات الماضية.

وحضر الحفل خمسون متدربًا من مختلف الوزارات والجهات الحكومية الجابونية.

وألقى السفير سيف قنديل، سفير مصر في ليبرفيل، كلمة خلال الحفل أكد فيها أن التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية الأفريقية، خاصة الشباب، تمثل أحد أهم أولويات الحكومة المصرية في التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقية.

واستعرض أنشطة التعاون بين البلدين، خاصة في مجالي التدريب والتعليم وغيرها من المجالات محل التعاون المشترك.