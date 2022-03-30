الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استئناف القوافل التعليمية المجانية لطلاب الإعدادية والثانوية بالبحيرة..غدا

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية المجانية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أن القوافل التعليمية التى كان من المقرر تنفيذها الاسبوع الماضي وتم إرجائها لسوء الأحوال الجوية ستستأنف عملها اعتباراً من غد الخميس حتى الجمعة لطلبة وطالبات الشهادتين الإعدادية العامة والثانوية العامة بنطاق إدارتى دمنهور وأبو حمص.

وقال: الاماكن التى سيتم عمل القوافل بها تم تحديدها بمركز شباب أبو حمص، مدرسة عمر مكرم الثانوية بنين لمرحلة الشهاده الثانوية العامة بقسميها، ومدرسة ناصر الثانوية الزراعيه للشهادة الاعدادية بنطاق دمنهور.

ياتى ذلك تحت رعاية  طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وفى إطار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب وتقديم خدمة تعليمية مجانية وتدريب طلاب الشهادتين على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية من خلال تدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل معلمى الوزارة والكوادر المتخصصة من المستشارين بجميع المواد العلمية ومقدمى البرامج التعليمية.

وناشد وكيل الوزارة التربية والتعليم الطلبة والطالبات بضرورة الاستفادة من المشروع القومي للقوافل التعليمية المجانيه وما تفرزه من جو اكاديمي راقى وبيئة تعليمية مناسبة، موجهاً بضرورة الالتزام داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات والتحلى بالهدوء والجدية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى المرجوة حتى يعود ذلك بالنفع عليهم وتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات، متمنياً لجميع الطلبة والطالبات بدوام التوفيق والنجاح.

محافظة الخميس الدروس الخصوصية امتحانات البحيرة

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