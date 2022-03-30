منافذ وزارة الزراعة لبيع اللحوم وجميع السلع

منافذ وزارة الزراعة لبيع اللحوم 2022.. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح أكثر من ٥٠ سلعة غذائية في جميع منافذها بالقاهرة والمحافظات بتخفيضات تصل إلى ٣٥٪ عن السوق، وتفعيل مبادرات الوزارة بطرح منتجاتها للمواطنين مع حلول شهر رمضان وتشمل لحوم ودواجن وحبوب وياميش رمضان.

منافذ وزارة الزراعة لبيع اللحوم 2022

وأكد مصطفى لملوم مدير التسويق بادارة الزراعة المحمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تفعيل مبادرة مزارعنا لأهالينا لكل منتجات وزارة الزراعة وصدور تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لكل قطاعات الوزارة المنتجة ومركز البحوث الزراعية بالتنسيق والتكامل لعرض منتجاتها بسعر التكلفة بحيث تعرض في كل المنافذ لنفس المنتجات بأسعار موحدة، كما ان الوزير أصدر تعليماته، بعمل معارض على صورة شوادر كبيرة.

منافذ وزارة الزراعة لبيع اللحوم 2022

وأضاف" لملوم" في تصريحات لـ الدستور أنه تم تخصيص أماكن للشوادر الجديدة في الهرم والسيدة زينب، وحديقة و"الأورمان كمعارض دائمة تعرض كل المنتجات مع حلول شهر رمضان الكريم وعرض والياميش بأسعار مخفضة لجميع المواطنين بالإضافة إلى المنافذ المتحركة وعددها ٢٠ سيارة كقوافل متحركة من الوزارة تجوب المحافظات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمحافظين والمناطق التي بها بأسعار مرتفعة لمواجهة جشع التجار وتقديم أسعار تنافسية.

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وقال مدير التسويق، إن قائمة اسعار منافذ وزارة الزراعة تتضمن أسعار اللحوم البلدية بين ١٢٠ إلى ١٤٥ جنيه وأسعار اللحوم المستوردة ٦٥ سعر كيلو اللحم القطع و٦٥ جنيه للكيلو المفروم، و السحق ب٦٠جنيه، و اوراك الدجاج بـ ٣٨جنيه للكيلو، ودجاج سليم بسعر ٥٠جنيه للكيلو، وسمان ٢قطعة بسعر ٢٥جنيه للكيلو، ربانية صدور بسعر ٧٥جنيه للكيلو ، وارانب بسعر ٨٧جنيه للكيلو، وبط بسعر ٤٢جنيه للكيلو، وسمن بقري بسعر ٩٥جنيه للكيلو، و سمن جاموسي بسعر ١٠٠جنيه للكيلو، وزبدة جاموسي بسعر ٩٥جنيه للكيلو، و زبدة بقري بسعر٩٠جنيه للكيلو، وزيت حلوة لتر بسعر ٣٣جنيه للكيلو، وزيت حلوة ٧٥٠جرام بسعر ٢٣جنيه للكيلو، وسمن روابي ٢ كيلو بسعر ٥٥جنيه للكيلو، وارز بلدي بسعر ٩جنيه للكيلو، وارز بلدي أيضا بسعر ١١جنيه للكيلو.