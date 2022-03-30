«الشبه بيني وبينه إننا صحاب».. هكذا تحدّث عادل إمام عن العندليب الأسمر

جمع المسلسل الإذاعي "أرجوك لا تفهمني بسرعة" عام 1973 بين الفنان عبد الحليم حافظ والفنان عادل إمام، من تأليف الكاتب محمود عوض، إخراج محمد علون بطولة، وشارك فيه الفنانون: ماجدة الخطيب وسمير صبري وأحمد مرعي وأشرف عبد الغفور وزوز ماضي ونظيم شعراوي، وأذيع المسلسل في شهر أكتوبر من رمضان 1973 على موجات إذاعة الشرق الأوسط، ولم يستكمل بثه نتيجة أحداث حرب أكتوبر، وتمت إذاعته بعدها في صيف عام 1974 كاملا، وهو العمل الإذاعي الوحيد للعندليب الأسمر.

دارت أحداث المسلسل حول صراع النفوذ والمال والحب وأحلام الشباب، وشهد دويتو غنائي بين عبد الحليم حافظ وعادل إمام، وصنع الألحان، محمد الموجي وبليغ حمدي ومنير مراد، من كلمات الشاعر محمد حمزة.

في حواره التلفزيوني مع الإعلامي مفيد فوزي، قال الفنان عادل إمام، إن وجه الشبه بينه وبين الفنان عبد الحليم حافظ أنهما أصدقاء "كان صديقي، ده وجه الشبه، وكان صاحبي قبل أنا ما أعرفه، أول مطرب أغنيله".

وحكى، أنه كان يغني أغنية "فوق الشوق" للفنان عبد الحليم حافظ للفتاة التي كان يحبها، قال "كنت غاوي أحط نفسي في مود الدراما، فبصيتلها فشاروتلي، فأنا روحت مشارولها، وتلخفنت، ولسوء حظي كان فيه بلاعة مش شايفها، وأنا في الخطوة التانية كنت في البلاعة على طول".

ولفت إلى أنه كان يروي الحكاية للفنان عبد الحليم وكان يضحك للغاية، وكان يتبادلان الزيارة، وفي أحد المرات كان “حليم ” في زيارة لـ “الزعيم” الذي كان على موعد لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه، فعرض عليه أن يصطحبه معه، قال “خدنا ورحنا، لقيت العروسة وملقتش العريس، فبسأل العروسة فين العريس، قالتلي في القسم، اتخانق واستنينا لما وصل، لقى عبد الحليم حافظ في وشه، فصاحبي لقى عبد الحليم في وشه، فقاله إنت اتأخرت ليه، وكأنه هو اللي جايب عبد الحليم، وغنى للعروسين، بدون أي حاجة”.

وحكى عادل إمام، عن أول لقاء جمع بينه وبين العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ، قال “كان الواحد عامل فيها نجم يعني، وفي مرة كان هو داخل، فلقيته داخل عليا بيقولي عادل إنت مبتكلمنيش ليه، قولتله والله أبدا مفيش حاجة، وأنا اللي كنت عامل فيها يعني نجم وبتاع”.

ولفت، إلى أنه حضر عرض أحد عروض مسرحية "مدرسة المشاغبين"، قال “رحت شديته أنا وسعيد صالح، طلعناه على المسرح".