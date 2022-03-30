مصدر أمني ينفي: لا صحة لواقعة «انتهاكات بحق نزيل»

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بعنوان «انتهاكات بحق المعتقلين.. شلل نصفي وإهمال طبي بحق أحد المحكوم عليهم» ادعت خلاله تعرضه لإهمال طبي بمحبسه.

وأكد المصدر أن المذكور مودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، على ذمة إحدى القضايا، وسبق إجراء عملية جراحية له «استئصال ورم خبيث بالمثانة»، ويتم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية له دون ثمة تداعيات.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب والادعاءات.