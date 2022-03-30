تجديد حبس عامل قتل 3 أشخاص في العياط

جدد قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس عامل 15 يومًا، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل 3 أشخاص، وإصابة آخر بمنطقة العياط.



كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بوقوع مشاجرة في قرية برويش التابعة لمركز العياط جنوب الجيزة، وأفاد البلاغ بمقتل 3 أشخاص وإصابة الرابع، جراء خلافات بين طرفين على ميراث أراضي زراعية.



تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع 3 قتلى وإصابة 4 في قرية برويش التابعة لمركز العياط بسبب معركة بالأسلحة النارية – حسب مصادر وشهود عيان، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث إلى محل البلاغ، تنسيقا مع قوات الأمن بالمركز.



وأفادت التحريات، بأن خلافا وقع بين طرفين بسبب خلاف مالي يتعلق بأرض زراعية، وتطور إلى مشاجرة بينهما، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة شخص نقل إلى مستشفى العياط المركزي، وانتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة لضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة.