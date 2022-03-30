الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نائب التنسيقية»: منظمات استغلت الظروف السياسية للضغط على صناع القرار

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام.

وأعلن درويش، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، موافقته من حيث المبدأ على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأضاف "نائب التنسيقية"، أن المد خطوة مهمة ونحن نتحدث فى عام المجتمع المدنى نحاول المساهمة فى دعم الجمعيات الأهلية التى تساهم فى تغيير شكل الحياة فى مصر.

وأوضح درويش: “لا بد ونحن نتحدث على الظوهر الإيجابية للمجتمع المدنى أن نلقى الضوء على الظواهر السلبية والتي امتدت على مدار 10 سنوات عقب الأحداث السياسية، استغلت بعض الجمعيات الأوضاع السياسية وحاولت ممارسة ضغط على صناع القرار”.

وطالب "نائب التنسيقية" الحذر من تلك المنظمات حتى لا تظل تتربح ولابد من مقاومتها.

النائب عمرو درويش تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجمعيات الأهلية توفيق أوضاع الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي نائب التنسيقية

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