الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرب أوكرانيا تفسد انتصارات العملات الرقمية وتسبب في تراجع كبير لها

البيتكوين
البيتكوين

تراجعت عملة البيتكوين الرقمية إلى 47430.43 اليوم بنسبة 0.34%  وهي العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العملات الرقمية وذلك بسبب تبعات الحرب الروسية بأوكرانيا.

 وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات بنسبة 0.26% لتصل إلى 2.15 تريليون دولار.

"الدستور" يرصد تراجع أبرز العملات الرقمية 

وتراجع سعر عملة إيثريوم بنسبة 0.20% مسجلًا 3404.89 دولار.

ونزل سعر الريبل بنحو 1.61% ليبلغ 0.8637 دولار.

وتراجع سعر عملة تيرا لونا بنحو 2.77% لتسجل مستويات 106.42 دولار.

وخسر سعر عملة كاردانو بنسبة 1.69% لتسجل 1.20 دولار.

وتراجع سعر سولانا بنسبة 0.92% إلى مستوى 112.29 دولار.

وتراجع سعر بولكادوت بنسبة 1.22% إلى مستويات 22.32 دولار.

وسقط  سعر دوجكوين بنسبة 1.80% إلى مستويات 0.1439 دولار.

ويذكر أنه قطعت العملات  المشفرة كل ارتباطها من مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية حيث ذهبت إلى الملاذ الآمن.

 وتوقع الرئيس التنفيذي مايك نوفوجراتز، أنه تصل عملة بيتكوين، إلى مستوى 500 ألف دولار في غضون 5 سنوات.

وتمكن سوق الكريبيو من جمع تدفقات نقدية في عمليات شراء العملات الرقمية المشفرة بقيمة 122.94 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

 

البيتكوين العملة الرقمية الحرب أوكرانيا العملات الرقمية الريبل إيثريوم دوجكوين

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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