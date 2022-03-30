الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس طالب ثانوى أصاب زميله بنزيف بالمخ بالشرقية

حبس طالب
حبس طالب

جدد قاضى المعارضات بمحكمة ديرب نجم، بالشرقية، اليوم الأربعاء، حبس طالب بالصف الأول الثانوى العام، لتعديه على زميله أثناء تأدية اختبار تجريبى داخل المدرسة وإحداث إصابته بنزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى ديرب المركزى بوصول "محمد ا ى ال" 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى العام مقيم براميكم، مقيم ديرب نجم، بتوقف بعضلة القلب بعد ادعاء إصابته بالرأس أثناء مشاجرة، وقامت أسرته بنقله إلى مستشفى التيسير، وتم عمل إنعاش قلبى رئوى له وتبين إصابته بنزيف بالمخ، وحالته سيئة ولا يمكن استجوابه.

وتبين من التحريات الأولية التى قام بها ضباط المباحث بمركز ديرب نجم، قيام "محمد. س" 16 سنة طالب بالصف الأول الثانوى بمدرسة السادات الثانوية خدمات، بالتعدى على زميله بسبب وصلة مزاح بينهما، وتسبب فى إحداث إصابته المبرحة عن طريق ضربة بساقه من أعلى الديسك، وإصابته إصابة مبرحة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5442 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022 وبالعرض على النيابة أمرت بضبط المتهم وتحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة الطالب المصاب.

قاضي المعارضات حبس التحقيقات نزيف بالمخ إختبار تجريبى

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