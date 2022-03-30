الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء لدى التجار بسوق العبور

فاكهة
فاكهة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 30-3-2022، حالة من الاستقرار لدى التجار بسوق العبور، رغم اختلافها من منطقة إلى أخرى "الدستور" ترصد لكم الأسعار في سوق العبور اليوم الأربعاء 30 مارس 2022.

أسعار الفاكهة لدى التجار

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 2 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص).

سجلت أسعار البرتقال السكري 2.5 : 6.5 جنيه للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار برتقال أبو سرة من 2.5 : 6.5 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 3 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 6 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 3 : 6 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب المستورد الأسود نحو 30 جنيهًا.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي _ إيطالي) من 19 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وتراوح سعر تفاح جولدن من 16 : 20 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وتراوح سعر تفاح سوري لبناني من 12 : 18 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

بينما سجل سعر بلح سيوة 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

كما وصل سعر الجوافة من 4 : 11 جنيهًا للكيلو ( قفص - كرتونة).

كما تراوح سعر الفراولة من 7 : 10 جنيهات.

وتراوح سعر الكانتالوب من 4 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).

وتراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 25 : 45 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (2) من 27 : 36 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 16 : 24 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

تراوح خوخ بلدي عريشي بين «10 : 15» جنيهًا للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

وسجل سعر البرقوق المستورد نحو 22 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر الحرنكش بين 13 : 15 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الكمثرى المستوردة نحو 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الأناناس عند 35 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر نبق نحو 11 جنيهًا بالوزن.

سجل سعر الدوم 30 جنيهًا.

في حين سجل سعر قشطة بلدي 20 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سعر قشطة عبد الرازق 50 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سجل سعر الكيوي 19.5 جنيه للكيلو (كرتونة).

سجل سعر الأفوكادو 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر جنزبيل 40 جنيهًا للكيلو (قفص).

وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالتالي:

سجل سعر موز بلدي من 5 : 8 جنيهات للكيلو (سباطه).
سجل سعر موز وليم من 6 : 9 جنيهات للكيلو (سباطه).
سجل سعر موز مغربي من 6 : 9 جنيهات للكيلو (سباطه).
سجل سعر موز بيكو من 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطه).
سجل سعر موز مستورد 19 : 25 جنيهًا للكيلو (سباطه).

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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