الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

القبض على تشكيل عصابى
القبض على تشكيل عصابى

تمكنت مباحث مركز تلا، التابعة لمحافظة المنوفية، بقيادة المقدم أحمد الصياد رئيس المباحث من القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة الموتوسيكلات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على تشكيل عصابى مكون من شخصين تخصص في سرقة الموتوسيكلات، بعد ورود عدة بلاغات لمركز شرطة تلا بسرقة دراجات نارية من المدينة.

وبالانتقال والفحص وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت مباحث مركز تلا من القبض على شخصين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد حرر “عبدالمجيد. م" المقيم بزرقان مركز تلا المحضر رقم 4831 بسرقة دراجته النارية، وقال إن رجال المباحث تمكنوا في أقل من 48 ساعة من القبض على التشكيل العصابي، مشيدا بجهود رجال المباحث في القبض على الجناة واسترجاع دراجته النارية.

تشكيل عصابي محافظة المنوفية شرطة تحقيق فحص فصل

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