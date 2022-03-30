مكتبة الإسكندرية تنظم «القاهرة في خرائط الحملة الفرنسية» ندوة مفتوحة

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "القاهرة في خرائط الحملة الفرنسية"، وذلك يوم الخميس الموافق 31 مارس في تمام السابعة مساًء، في مقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الندوة على كيفية قراءة جغرافيا مدينة القاهرة، وتتبع ملامحها وتطورها العمراني من خلال خرائط الحملة الفرنسية، حيث تعد الخرائط التي وضعتها اللجان العلمية المصاحبة للحملة الفرنسية على مصر من أهم مفاتيح قراءة المدينة، فهي جزء من المجلد الضخم الشهير الذي وضعه علماء الحملة عن كل كبيرة وصغيرة للقطر المصري وخاصة مدينة القاهرة.

يُقدم المحاضرة الدكتور عاطف معتمد؛ أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2009 في العلوم الاجتماعية، وقد عمل كمستشار ثقافي ورئيس البعثة التعليمية بروسيا، وله العديد من المؤلفات والتراجم، ونُشرت له الكثير من الأبحاث في مجال تخصصه.

جدير بالذكر أن مبادرة سيرة القاهرة؛ هي مبادرة شبابية مستقلة تهدف إلى الحفاظ والتعريف والتوعية بتراث وتاريخ وآثار مدينة القاهرة من خلال أوجه وزوايا متعددة.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع إدارة تعليم حلوان و15 مايو ومجموعة من المؤسسات الأهلية ودور رعاية الأيتام، للعام الثالث على التوالي؛ احتفالية يوم اليتيم بمقرها بقصر الأميرة خديجة في منطقة حلوان، وذلك الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022.

يتضمن الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، بالإضافة إلى عروض مسرحية وحكي قصص وعروض أفلام، وكذلك مسابقات وتقديم مجموعة من الجوائز والهدايا الرمزية.

جدير بالذكر أن الاحتفال بيوم اليتيم بدأ من مصر عام 2004 ثم انتقل إلى المنطقة العربية عام 2006، ثم تم بعد ذلك إقراره عالميًّا.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن دور المكتبة المجتمعي والثقافي، وسعيها الدائم إلى خدمة كافة فئات المجتمع دون تمييز، هذا مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.