10 سنوات لشاب و15 لعمه في قتل سائق توك توك بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم شاباً بالسجن 10 سنوات وعمه بالسجن المشدد 15 سنة، في واقعة اتهامهما باستدراج سائق توك توك وقتله لخلافات بينهم، بدائرة قسم شرطة القرين.

تعود أحداث القضية رقم 2983 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة القرين، لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة القرين، بالعثور على جثة لشخص يدعى "عادل. ز. م" 27 عاماً، سائق توك توك، ومقيم بدائرة القسم متأثرا بإصابته بجرح ذبحي بالعنق.

كشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ع. ال. إ" 27 عاماً، فلاح، ونجل شقيقه "ف. إ. ال" 16 عاماً، فلاح، والمقيمين بدائرة القسم، وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة إثر خلافات مالية سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه لوجود شراكة بينهما في حانوت، وكذلك وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وطليقة المتهم الأول علم بها الأخير قبل الواقعة، فعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك سلاح أبيض "مطواة" وأبلغ المتهم الثاني بمقصده، وتقابلا مع المجني عليه واستقلا معه دراجته البخارية التوك توك، وحدث بينهم شجار على تلك الخلافات ما أدى إلى انقلاب الدراجة، وقام المتهم الثاني بالإمساك بالمجني عليه من يديه، حتى قام المتهم الأول باستخراج السلاح الأبيض من طيات ملابسه وقام بطعن المجنى عليه حتى فارق الحياة، وتركاه واستقلا دراجته البخارية وتركوها فى مكان العثور عليها.

جرى ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.