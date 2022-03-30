التخطيط: تمكين المرأة على قمة أولويات الحكومة المصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز دور المرأة وتأثيرها في المناصب القيادية، إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص وتعميم مراعاة النوع الاجتماعي بين الهياكل الحكومية، مضيفة أن المرأة هى مصدر الحيوية الاقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا كما أن تمكين المرأة الأفريقية أصبح جزءًا لا يتجزأ من أجندة الحكومة المصرية مدعومًا بالدعم المستمر من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي أثناء وبعد رئاسته للاتحاد الأفريقي في عام 2019.

جاء ذلك خلال احتفال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الذراع التنموي لوزارة الخارجية المصرية بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية، والذي تم تنفيذه عن طريق منصة التعلم الإلكتروني ATINGI لعدد من السيدات التي تعمل في مناصب قيادية بالدول الأفريقية.

وأشارت السعيد إلى الشراكة المتميزة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ووزارة الخارجية من خلال الوكالة المصرية للشراكة للتنمية، وهي المسؤولة عن دعم جهود البلدان الأفريقية وتنفيذ أجندة أفريقيا 2063 ، منوهة عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج القيادة النسائية الأفريقية في القاهرة قبل جائحة كورونا في يناير 2020 بتمثيل 50 من القيادات الأفريقية يمثللون 35 دولة عبر القارة الأفريقية، حيث ينصب تركيز البرنامج على تعزيز المشاركين بالمهارات الإدارية والقيادية والمساهمة في الجهود المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومبادئ الحكم الرشيد من أجل التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المساواة بين الجنسين هي ضرورة أخلاقية واقتصادية على حد سواء، ويجب أن يكون سد الفجوة بين الجنسين جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية ومرونة، كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادي والازدهار.