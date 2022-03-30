«الأمم المتحدة» ترحب بإعلان التحالف بقيادة السعودية ووقف العمليات العسكرية في اليمن

أعلن مكتب هانس جروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، ترحيبه بإعلان التحالف بقيادة السعودية، وإعلان الحوثيين عن وقف العمليات العسكرية بشكل مؤقت في اليمن، وهي الإعلانات التي صدرت في الأيام الأخيرة بما يتوافق مع دعواتنا المستمرة والجماعية لتلك الخطوة.

وأكد في بيان، أننا نحث جميع الأطراف على البناء على هذه التطورات الإيجابية والتي تتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك. كما نأمل أن يخلق هذا التطور زخمًا لإنهاء العنف كليًا، ودفع عملية السلام في اليمن قدمًا، والتخفيف من معاناة اليمنيين عن طريق إجراءات تتضمن التخفيف من القيود المفروضة على حرية حركة الأفراد والسلع الأساسية ومنها الوقود.

وأضاف البيان أننا نحث الأطراف على الاستفادة من هذه الفرصة للانخراط بشكل إيجابي ودون شروط مسبقة مع المبعوث الأممي الخاص غروندبرغ وجهوده للوساطة من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة للنزاع في اليمن.

ويذكر انه بدأ سريان وقف العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن صباح اليوم، في خطوة تأتي دعما للجهود السياسية الرامية للوصول لحل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن وقف العمليات العسكرية في اليمن يبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأربعاء 30 مارس الجاري.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن امس وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني.

وقال المالكي إن هذه الخطوة التي جاءت من أجل إنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان، تأتي بناءً على دعوة أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف.

ويسري وقف العمليات العسكرية طوال فترة المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وتمتد حتى السابع من أبريل المقبل.

كما تبدأ، مشاورات السلام اليمنية في الرياض، التي يشرف عليها مجلس التعاون الخليجي، مع وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف العربي.

وتحضر المشاورات التي تنطلق بعد قليل، جميع الأطراف اليمنية، باستثناء مليشيات الحوثي التي ترفض مسار السلام، رغم الإجماع الدولي والإقليمي على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لوقف نزيف الحرب.

وقبل المشاورات ناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، وقف إطلاق النار.