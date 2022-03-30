الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

شهد سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 30-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع انخفاضا ملحوظا خلال فترة التعاملات الصباحية، حيث بلغ 18,32 جنيه بانخفاض عن تعاملات الأمس بحوالى خمسة قروش، وذلك في ظل تباطؤ معدلات الشراء نتيجة الاتجاه إلى شراء شهادات الادخار البلاتينية وطلعت حرب من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بنسبة فائدة تصل إلى 18% تصرف شهرياً، وأيضًا متابعة البنك المركزي المصري لأسعار الصرف يومياً. 

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 30-3-2022 مقابل الجنيه

بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك المركزي المصري انخفاضا خلال التعاملات بمستوى 18,27 جنبه بينما جاء سعر الدولار للبيع 18,37 جنيه بانخفاض عن تعاملات أمس. 

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنك الأهلى

كذلك، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك الاهلي المصري عند 18,31 جنيه بينما جاء 18,40 جنبه للبيع.

وأيضا جاء سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه للشراء بمستوى 18,31 جنيه بينما جاء سعر الدولار للبيع 18,41 جنيه. 

أسعار صرف الدولار فى البنوك الحكومية والخاصة

فى السياق، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك الإسكندرية استقرارا وبلغ 18,32 جنيه بينما جاء سعر الدولار للبيع خلال التعاملات 18,42 جنيه.

وأيضا جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة عند 18,31 جنيه فيما استقر عند 18,42 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الاستثمارية

كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى عدة بنوك استثمارية ومنها البركة مصر والأهلى الكويتى وقطر الوطنى وبلوم عند سعر 18,31 جنيه بينما استقر عند 18,41 جنيه للبيع.

وأيضا بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك التجاري الدولي CIB مستوى 18,32 جنيه فيما بلغ سعر البيع 18,42 جنيه وفقاً للتعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي

فى النهاية، بلغ سعر الدولار للشراء في مصرف أبوظبي 18,37 جنيه وهو أعلى سعر بسوق الصرف، بينما جاء سعر البيع عند مستوى 18,45 جنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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