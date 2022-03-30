تراجع أسعار القمح والذرة الأمريكية بعد انتعاش آمال وقف القتال بأوكرانيا

تراجعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي 4% والذرة بنحو 3%، في الوقت الذي أنعشت فيه تعليقات من روسيا وأوكرانيا عقب محادثات في تركيا، الآمال في وقف إطلاق النار، في الصراع الذي أربك صادرات الحبوب الكبيرة من منطقة البحر الأسود.

وكانت التعاملات متقلبة، فتأرجحت العقود القياسية للقمح في مايو المقبل في مجلس شيكاغو للتجارة في نطاق ضخم بلغ 96 سنتاً، من أعلى مستوى في الجلسة عند 10.68 دولارات تقريباً للبوشل في التحركات المبكرة إلى 9.72 دولاراً للبوشل.

وانخفضت العقود الآجلة للقمح في مايو المقبل في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 42 سنتاً إلى حوالي 10.14 دولارات للبوشل عند التسوية، بينما أنهت عقود الذرة لمايو المقبل التعاملات منخفضة حوالي 22 سنتاً إلى 7.26 دولارات للبوشل، وتراجع فول الصويا حوالي 21 سنتاً إلى 16.43 دولاراً للبوشل.

وتشهد سوق القمح اضطرابات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، والبلدان من كبار مصدري القمح.

وتعد أوكرانيا أيضاً مصدراً عالمياً رئيسياً للذرة.

ووعدت روسيا بتقليص العمليات العسكرية حول العاصمة الأوكرانية كييف وفي شمال البلاد، بينما اقترحت كييف تبني وضع محايد، في خطوات لبناء الثقة، في أول المؤشرات على التقدم نحو التفاوض من أجل السلام.

تراجعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي 4% والذرة بنحو 3% أمس الثلاثاء، في الوقت الذي أنعشت فيه تعليقات من روسيا وأوكرانيا عقب محادثات في تركيا، الآمال في وقف إطلاق النار، في الصراع الذي أربك صادرات الحبوب الكبيرة من منطقة البحر الأسود.