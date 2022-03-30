الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع أسعار القمح والذرة الأمريكية بعد انتعاش آمال وقف القتال بأوكرانيا

القمح
القمح

تراجعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي 4% والذرة بنحو 3%، في الوقت الذي أنعشت فيه تعليقات من روسيا وأوكرانيا عقب محادثات في تركيا، الآمال في وقف إطلاق النار، في الصراع الذي أربك صادرات الحبوب الكبيرة من منطقة البحر الأسود.

وكانت التعاملات متقلبة، فتأرجحت العقود القياسية للقمح في مايو المقبل في مجلس شيكاغو للتجارة في نطاق ضخم بلغ 96 سنتاً، من أعلى مستوى في الجلسة عند 10.68 دولارات تقريباً للبوشل في التحركات المبكرة إلى 9.72 دولاراً للبوشل.

وانخفضت العقود الآجلة للقمح في مايو المقبل في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 42 سنتاً إلى حوالي 10.14 دولارات للبوشل عند التسوية، بينما أنهت عقود الذرة لمايو المقبل التعاملات منخفضة حوالي 22 سنتاً إلى 7.26 دولارات للبوشل، وتراجع فول الصويا حوالي 21 سنتاً إلى 16.43 دولاراً للبوشل.

وتشهد سوق القمح اضطرابات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، والبلدان من كبار مصدري القمح.

وتعد أوكرانيا أيضاً مصدراً عالمياً رئيسياً للذرة.

ووعدت روسيا بتقليص العمليات العسكرية حول العاصمة الأوكرانية كييف وفي شمال البلاد، بينما اقترحت كييف تبني وضع محايد، في خطوات لبناء الثقة، في أول المؤشرات على التقدم نحو التفاوض من أجل السلام.

تراجعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي 4% والذرة بنحو 3% أمس الثلاثاء، في الوقت الذي أنعشت فيه تعليقات من روسيا وأوكرانيا عقب محادثات في تركيا، الآمال في وقف إطلاق النار، في الصراع الذي أربك صادرات الحبوب الكبيرة من منطقة البحر الأسود.

روسيا أوكرانيا قمح روسي العسكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور»حقيقة وفاة فريدة الديب للمرة التانية فى يوم واحد

مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم عدد من السيارات بالعلمين (صور)

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد خسارة مصر من السنغال

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 30-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

وقف أنشطة الشرطة.. كيف تواجه إسرائيل عمليات إطلاق النار؟

شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967

3 حوادث لإطلاق النار.. إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة