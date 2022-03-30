الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تدعو سويسرا للعمل سويًا على تسوية الأزمة الأوكرانية

وانج يي
وانج يي

اقترح وزير الخارجية الصيني، وانج يي، خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره السويسري، ينياتسيو كاسيس، توحيد جهود البلدين لتسوية الأزمة الأوكرانية بأسرع وقت ممكن.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن تصريح وانغ يي، اليوم الأربعاء، قوله: "تسعى الصين وسويسرا إلى هدف واحد فيما يخص الوضع في أوكرانيا. ويعني ذلك أنه يجب علينا تحقيق وقف إطلاق النار ومنع وقوع آزمة إنسانية بأسرع ما يمكن".

وأشار إلى أن العقوبات الغربية ضد روسيا لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع الدولي الصعب، مضيفا: "نأمل أن تلعب سويسرا دورا خاصا. ونحن جاهزون للمحادثات وتنسيق المسائل مع الجانب السويسري".

ودقق الدبلوماسي الصيني أن بكين "ستبذل قصارى جهدها لتحريك المفاوضات السلمية" بين موسكو وكييف، متابعا: "سنواصل الإسهام بقسطنا بأساليبنا الخاصة".

 

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