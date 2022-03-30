في ذكراه.. حكاية فيلم أمريكي شارك فيه عبد الحليم حافظ بالغناء

عبد الحليم حافظ نال شهرة فنية وغنائية كبيرة، والذي تحل اليوم الذكري الخامسة والأربعين لرحيله عن عالمنا، حيث توفي في مثل هذا اليوم من العام ١٩٧٧، حملته إلي عالم الشاشة الزرقاء والفن السينمائي، فقدم للسينما المصرية ستة عشر فيلما سينمائيا، قام ببطولتها وبالغناء خلال أحداثها.

وهذه الأفلام التي قام عبد الحليم حافظ ببطولتها وبالغناء فيها حيث الترتيب الزمني لإنتاجها وعرضها، بحسب موسوعة أغاني عبد الحليم حافظ، والصادرة عن دار الكرمة للنشر، من تأليف عمرو فتحي، هي: فيلم “لحن الوفاء” وكان عرضه الأول في مستهل شهر مارس ١٩٥٥ بسينما فريال بالإسكندرية، ومن يوم ٣ مارس من نفس العام عرض بسينما الكورسال في القاهرة. وقدم عبد الحليم حافظ خلال هذا الفيلم أغنيات: علي قد الشوق ــ لا تلمني ــ أحن إليك بالإشتراك مع الفنانة الكبيرة شادية التي شاركته بطولة هذا الفيلم قدما أغينات: تعالي أقولك، احتار خيالي، ولحن الوفاء.

ــ فيلم أيامنا الحلوة

وكان العرض الأول للفيلم في السابع من مارس ١٩٥٥ في سينما ديانا بالقاهرة. وقدم عبد الحليم حافظ خلال الفيلم أغنيات: ليه تشغل بالك ــ الحلو حياتي ــ هي دي هي ــ يا قلبي خبي. وقد شاركه بطولة الفيلم كل من: سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، أحمد رمزي، وعمر الشريف.

ــ فيلم ليالي الحب

وعرض في ١٥ أكتوبر ١٩٥٥ بسينما الكورسال في القاهرة، وقدم خلاله عبد الحليم حافظ أغنيات: كفاية نورك عليا ــ حلفني ــ يا سيدي أمرك ــ أقول ما أقولشي و أغنية فاتوني. وشاركه بطولة الفيلم، الفنان الكبير محمد عبد القدوس، عبد السلام النابلسي، وآمال فريد.

ــ فيلم أيام وليالي

من إنتاج أفلام محمد عبد الوهاب وأفلام بركات، وعرض في الخامس من ديسمبر ١٩٥٥ بسينما ريتس بالإسكندرية، ومن يوم ١٢ ديسمبر في سينما ميامي وفيمينيا بالقاهرة. وأدي عبد الحليم حافظ أغنيات: توبة إن كنت أحبك تاني ــ شغلوني ــ إيه ذني إيه ــ عشانك يا قمر ــ وأنا لك علي طول. وشاركته البطولة الفنانة إيمان وأحمد رمزي، سراج منير، عقيلة راتب، ومحمود المليجي.

ــ فيلم موعد غرام

وكان العرض الأول للفيلم في الخامس من مارس سنة ١٩٥٦ في سينما ميامي وفيمينيا بالقاهرة. وأدي عبد الحليم حافظ أغنيات:حلو وكداب ــ صدفة ــ بيني وبينك إيه ــ لو كنت يوم أنساك. وشاركته البطولة فاتن حمامة، عماد حمدي، رشدي أباظة وزهرة العلا.

ــ فيلم دليلة

وكان عرضه الأول في يوم ١٥ أكتوبر ١٩٥٦ في سينما كايرو بالقاهرة، وريو بالإسكندرية، وأدي عبد الحليم حافظ أغنيات: حبيب حياتي ــ حرام يا نار ــ اللي انشغلت عليه ــ الحق عليه ــ كان فيه زمان قلبين ــ وبالإشتراك مع شادية التي قاسمته بطولة الفيلم قدما أغنية إحنا كنا فين.

ــ فيلم بنات اليوم

وكان العرض الأول له في ٢١ يناير ١٩٥٧ في سينما ميامي وفيمينيا بالقاهرة. وأدي عبد الحليم حافظ أغنيات: كنت فين ــ عقبالك يوم ميلادك ــ يا قلبي يا خالي ــ أهواك وظلموه، وشاركته البطولة كلا من: الفنانة ماجدة الصباحي، آمال فريد، أحمد رمزي وسراج منير.

ــ الوسادة الخالية

وجاء العرض الأول للفيلم في السابع من أكتوبر ١٩٥٧ بسنما ريتس بالقاهرة وسينما فريال بالإسكندرية، عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، وشاركه البطولة لبني عبد العزيز، عمر الحريري، عبد الوارث عسر، زهرة العلا، وأحمد رمزي. وقدم عبد الحليم حافظ خلال الفيلم أغنيات: أول مرة تحب يا قلبي ــ مشغول ــ في يوم من الأيام و أغنية تخونوه.

ــ فتي أحلامي

وجاء العرض الأول للفيلم في يوم ٢٢ ديسمبر ١٩٥٧ بسينما الكورسال بالقاهرة وفريال بالإسكندرية، وأدي فيه عبد الحليم حافظ أغنيات: بكرة وبعده ــ الحب بيسأل ــ بيع قلبك ــ خسارة . وشاركته البطولة مني بدر، سهام، عبد السلام النابلسي، وسراج منير.

ــ شارع الحب

وعرض الفيلم لأول مرة يوم ١٣ أكتوبر ١٩٥٨ بسينما ريتس بالقاهرة وراديو بالإسكندرية، وأدي فيه عبد الحليم حافظ أغنيات: أنا خالي ــ الموال ــ قولوله ــ الليالي ــ نعم يا حبيبي نعم. وشاركه البطولة كل من: حسين رياض، صباح، زينات صدقي، عبد السلام النابلسي.

ــ حكاية حب

وعرض لأول مرة في السادس من أبريل ١٩٥٩ بسينما ريتس بالقاهرة وريو بالإسكندرية، وشاركته البطولة: مريم فخر الدين، فردوس محمد، أحمد يحيي، محمود المليجي، عبد السلام النابلسي. وقدم خلاله العندليب أغنيات: بتلوموني ليه ــ بحلم بيك ــ اسبقني يا قلبي ــ حبك نار ــ في يوم في شهر في سنة.

ــ البنات والصيف (القصة الثالثة)

وعرض الفيلم لأول مرة يوم ٢٨ مارس ١٩٦٠ بسينما ديانا بالقاهرة، وأدي به عبد الحليم حافظ أغنيتي: “جواب”، و"راح". بطولة: زيزي البدراوي، سعاد حسني، يوسف فخر الدين.

ــ يوم من عمري

وعرض الفيلم لأول مرة يوم ١٦ مارس ١٩٦١ بسينما ديانا بالقاهرة وريو بالإسكندرية. وقدم عبد الحليم حافظ خلاله أغنيات: خايف مرة أحب ــ ضحك ولعب وجد وحب ــ بأمر الحب ــ بعد إيه. وشاركه البطولة: زكي طليمات، زبيدة ثروت، سهير البابلي، زوزو ماضي، محمود المليجي، وعبد العزيز أحمد.

ــ الخطايا

وعرض الفيلم لأول مرة في الرابع من مارس ١٩٦٢ بسينما ديانا بالقاهرة، ومن يوم ٥ مارس بسينما ريو بالإسكندرية. وقدم عبد الحليم حافظ خلاله أغنيات: وحياة قلبي وأفراحه ــ مغرور ــ الحلوة ــ قولي حاجة ــ لست أدري. وشاركه البطولة: عماد حمدي، نادية لطفي، حسن رمزي، فاخر فاخر، ومديحة يسري.

ــ معبودة الجماهير

العرض الأول للفيلم كان في التاسع من يناير ١٩٦٧ بسينما ريفولي وروكسي بالقاهرة، وسينما راديو وستراند بالإسكندرية. أدي به عبد الحليم حافظ أغنيات: أحبك ــ جبار ــ لست قلبي ــ بلاش عتاب ــ وبالإشتراك مع الفنانة شادية أغنية “حاجة غريبة”.

ــ أبي فوق الشجرة

وعرض لأول مرة يوم ١٧ فبراير ١٩٦٩ بسينما ديانا ورمسيس بالقاهرة، وشاركه البطولة كل من: عماد حمدي، نادية لطفي، حسين كمال، ونبيلة السيد.

وأدي خلاله عبد الحليم حافظ أغنيات: يا خلي القلب ــ الهوا هوايا ــ جانا الهوي ــ أحضان الحبايب، والإشتراك مع المجموعة قدم أغنية “قاضي البلاج”.

ــ حكاية فيلم أمريكي شارك فيه عبد الحليم حافظ

في الثالث عشر من شهر أبريل ١٩٥٣ استقبلت سينما أوبرا في القاهرة، العرض الأول للفيلم الأمريكي “علاء الدين ومصباحه السحري”، والذي عرض مدبلجا في مصر تحت عنوان “ألف ليلة وليلة”، من إخراج المخرج الأمريكي ألفريد جرين، ومن إنتاج عام ١٩٤٥. وقدم عبد الحليم حافظ خلال الفيلم أغنيات: “ياللا قوام”، “هنانا يدوم”، “أوعي تأمن للستات”، وأغنية “ليه تخبي هواك”.