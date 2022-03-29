الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

غدًا.. انطلاق فعاليات ملتقى «العمل الخيري الإسلامي» بحضور أمين «البحوث الإسلامية»

آمين البحوث الإسلامية
آمين البحوث الإسلامية

يشارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف د. نظير عيّاد، غدًا الأربعاء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى "العمل الخيري الإسلامي وأثره شراكات مستدامة وحلول عملية".

وتنظم فعاليات المؤتمر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتتضمن الفعالية جلسة افتتاحية مخصصة لإطلاق تقرير المفوضية السنوي حول العمل الخيري الإسلامي.

ويلقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية العام كلمته افتراضيًا في الجلسة الأولى والتي تعقد بعنوان: "دور الزكاة والصدقات في الاستجابة للأزمات الإنسانية" بمشاركة ممثلين عن المفوضية وعدد من الجهات الفاعلة في العمل الخيري والعمل الخيري الإسلامي من المنطقة.

امين البحوث يشارك فعاليات العمل

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وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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