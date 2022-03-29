الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعاينة: ماس كهربائى وراء تفحم شاب بحريق شقة بالسيدة زينب

حريق في السيدة زينب
حريق في السيدة زينب

أجرت أجهزة البحث المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة السيدة زينب.

وتبين من المعاينات المبدئية أن ماسا كهربائيا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق، والذي تسبب بتفحم محتويات الشقة، دون وقوع أى إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وجرى فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محتويات العقارات النيابة العامة غرفة عمليات المعاينة الأولية شرطة النجدة إخماد حريق نشوب حريق قوات الحماية المدنية

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